Es duro de asumir que el Real Madrid-Oviedo de este jueves en el Santiago Bernabéu sea un partido sin nada en juego que enfrenta a dos equipos abatidos por distintos motivos. En el caso de los blancos, porque el pasado domingo perdieron cualquier remota opción de pelear por la Liga al caer derrotados en el Clásico, y en el de los asturianos por haberse confirmado su descenso matemático a Segunda División a falta de tres jornadas.

Segundo y colista se verán las caras a partir de las 21:30 horas en un duelo que ojalá se repita dentro de dos años con el Oviedo de vuelta a la categoría de oro. El Real Madrid acude a la cita con la certeza de que su afición, la poca o mucha que se congregue en el Bernabéu, le recibirá en un ambiente caliente tras enlazar el segundo curso consecutivo sin títulos… y todo el resto de situaciones que se han dado a lo largo de una temporada para olvidar.

Pese a que el chaparrón puede ser de época, los jugadores, el cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa y la directiva lo asumen con entereza y con el único objetivo de defender la camiseta y el escudo durante los 90 minutos, así como en los otros dos partidos que quedan de Liga (Sevilla y Athletic Club). El templo del madridismo dictará sentencia y buscará culpables, algo que no es nuevo esta temporada, pero precisamente es ese el momento en el que quienes componen un gran club como es el Real Madrid darán la cara.

Todo apunta a que los 11 elegidos por Arbeloa serán los mismos que perdieron contra el Barcelona el pasado domingo, es decir, Thibaut Courtois en portería, con Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio y Fran García en defensa; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Brahim Díaz en el medio; y Vinicius y Gonzalo en la delantera.

Muchas miradas apuntarán también a Kylian Mbappé, que regresará a la convocatoria después de dos partidos de baja por su lesión en los isquiotibiales. No sentó bien a los madridistas su ausencia en el Clásico ni tampoco lo que se ha filtrado a la luz de su vida privada, pero este jueves tanto el club como su entrenador le han dado la oportunidad de reivindicarse con goles que además le pueden llevar a certificar su segundo Pichichi consecutivo. El francés ha anotado 24 dianas, por las 22 de su máximo perseguidor, Vedat Muriqi.

Mbappé no será titular previsiblemente, al igual que el capitán, Dani Carvajal. El lateral derecho también vuelve de su lesión en el pie y podría tener minutos en la segunda parte para comenzar a despedirse del Bernabéu ante su más que posible adiós al club de su vida. El día es de regresos, ya que, aparte de estos dos lesionados, lo hará el equipo en general a su casa después de enlazar tres visitas a Sevilla (Betis) y Barcelona (Espanyol y Barça).

El árbitro del encuentro será De Burgos Bengoetxea. En plena crisis, el equipo blanco recibe a un Oviedo que ya sabe que no jugará en Primera la próxima temporada, ahora colista con 29 puntos. Los asturianos no pasaron del 0-0 ante el Getafe en la última jornada, pero el empate del Girona en Vallecas les impidió seguir soñando con la permanencia.

Ahora, tiene tres partidos para despedirse con honor y buena imagen de una categoría que no pisaba desde hace 24 años. La dinámica del equipo de Guillermo Almada no ha sido la mejor en las últimas semanas, después de enlazar cuatro partidos sin ganar, y es que no vencen desde que golearon (0-3) a domicilio al Celta de Vigo.

Pero el equipo carbayón quiere darse una alegría que sería histórica venciendo en un escenario de enjundia, en el que no juega desde 2001 y donde no gana desde hace más de 30 años, en concreto en septiembre de 1995. El Bernabéu podría ser el escenario para jugadores menos habituales, siempre y cuando Almada no decida dar continuidad a aquellos en los que ha confiado en las últimas semanas. No podrá contar con los lesionados Ovie Ejaria y Leander Dendoncker, ni con los sancionados Kwasi Sibo y Javi López.

Posibles alineaciones de Real Madrid y Oviedo