Arbeloa: «Sé cómo era este club antes de la llegada de Florentino Pérez y me quedo con el de ahora»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios antes del antepenúltimo partido de Liga en el que el Real Madrid se enfrentará al Oviedo en el Santiago Bernabéu. El técnico madridista compareció cuando apenas habían pasado 18 horas desde la intensa rueda de prensa del presidente del club blanco, Florentino Pérez, sobre la que dijo que como «no» es «socio», no va a «votar», pero que prefiere la entidad presidida por el actual mandatario.

«A mí también me gustaría saberlo, pero como no soy socio, no voy a votar. He conocido al Real Madrid sin Florentino Pérez. Sé cómo era este club antes de su llegada y cómo es durante sus 26 años, y me quedo con ellos. Creo que durante todo este tiempo el aficionado madridista se ha dado cuenta de lo que ha hecho mucho más allá de los títulos. Ha hecho muchísimas cosas. Junto a Santiago Bernabéu, son las personas más influyentes de la historia del Real Madrid. Si hay alguien capaz de darle la vuelta a esa situación es Florentino Pérez», afirmó.

«Tenemos la exigencia de jugar con nuestra afición y sabemos lo que tenemos que hacer», comenzó, antes de ser preguntado por los posibles pitos este jueves: «Siempre he dicho desde que estoy en esta silla que el Real Madrid es más fuerte cuando equipo y afición están unidos. En los momentos difíciles es cuando una familia está junta. Siempre volvemos, el Real Madrid siempre vuelve. Volveremos a ganar gracias al apoyo de nuestra afición y con eso cuento».

«Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy orgulloso de ver cómo defendió a nuestros socios. Somos muy conscientes de la exigencia, de lo que supone querer ganar siempre. Si algo tiene este club son sus socios, a los madridistas. Nadie nos va a decir cómo pensar», aseguró, refiriéndose al discurso de Florentino Pérez.

Arbeloa y los árbitros

«Todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos. Nos encantaría que se resolviese un caso en el que el número dos del estamento arbitral ha cobrado de un club. Ni es legal ni tiene sentido para todos los que formamos parte de esta competición. Parece mentira que sólo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol. Florentino no ha hecho más que reafirmarlo», añadió en este sentido.

«Es un sentimiento que tiene todo el madridismo. No podemos negar que llevamos dos años sin títulos. ¿Cuántos equipos llevan más de dos años? Se intenta poner en tela de juicio la estabilidad del club. El socio no es tonto, es inteligente y lo que le duele es el maltrato diario», comentó.

«Vamos a ver si puede hoy terminar la sesión de entrenamiento que tenemos por delante. Ayer la completó. Si está disponible, seguro que minutos tendrá. A pesar de esas cuatro tarjetas, esperemos que pueda completar estos partidos que nos quedan marcando muchos goles», expresó sobre el francés.

«No he podido hablar con Carvajal, una pena. Ya dije que para mí es un jugador que me gustaría tener en mi equipo por la experiencia que tiene. Hay que respetar siempre las decisiones de otros entrenadores. Una lástima que no pueda estar defendiendo a la selección. Ayer se reincorporó al grupo, entiendo que podrá estar disponible para el partido de mañana. Ojalá se pueda despedir teniendo minutos y jugando», dijo sobre el capitán.

Su futuro y el próximo entrenador

Más de Arbeloa sobre el próximo entrenador y su futuro: «Entiendo mucho todas las preguntas que tendréis sobre mi futuro, el del Real Madrid o quién estará la próxima temporada, pero espero que respetéis que me centre en el partido de mañana, luego el Sevilla y por último el Athletic, y una vez acabe la Liga podré responder a todas las preguntas sobre mi futuro».

«Entiendo todas las preguntas que tendréis, todas las dudas que surjan ahora mismo. Seguro que si estuviese ahí sentado haría las mismas preguntas. Las ideas que tengo nunca han sido mirar por mí ni mirar qué es lo mejor para Arbeloa, sino para el Real Madrid. Mi trabajo es mirar al próximo partido», explicó.

«Entiendo que tenemos varios jugadores españoles en la plantilla. A partir de ahí es el seleccionador el que decide. El Real Madrid es un club que ha tenido muchos representantes en la selección española. El seleccionador es el que tiene que decidir. Siempre mostraré apoyo a los míos. Todos han hecho una temporada en la que han podido demostrar la clase de jugadores que son. Cada entrenador tiene sus gustos, muchas veces no es que sea peor o mejor, sino que le puede encajar más. Por mi parte, el máximo respeto para el seleccionador»,

«Mbappé y todos los jugadores han dado el 100%. No podría pensar diferente y que un jugador no da todo, si no, no sabría dónde está. Es una suerte para todos los que llevamos el escudo en el pecho estar aquí. Sabemos lo que es estar fuera del Real Madrid. Mis jugadores tienen que ser conscientes de la fortuna que tienen de estar en el Real Madrid.

«Si este club toca fondo, el resto…»

«Entiendo las críticas. Cualquiera de las decisiones que tome o por lo que pueda decir. Muchas veces digo lo que pienso, otras digo lo que debo. Es la forma que tengo de relacionarme con mis jugadores. Lo hacía también en la cantera. Un entrenador tiene que ser un escudo de sus jugadores cuando tiene el micrófono delante. La exigencia, siempre con respeto, ha sido máxima entre nosotros y la forma de expresarme ha sido exigente, les he apretado. Les he dado mi visión sobre las cosas que hemos hecho bien y las que no. No cambiaría mi forma de defender a mis jugadores aquí delante», descifró Arbeloa acerca de su forma de hablar en rueda de prensa.

«Me resulta sorprendente escuchar que este club toca fondo, los demás clubes qué tocan. A mí se me escapa. No llevamos 50 años sin ganar nada. Si el Real Madrid está donde está es por el inconformismo. Nos da igual ganar una Copa de Europa, al año siguiente ya no vale. No sé si alguien se atreve a afirmar que el año que viene el Real Madrid no ganará nada», profundizó Arbeloa.

«No entiendo esos análisis de inestabilidad institucional, desastre, vestuario desunido… Se me escapa. El Real Madrid lleva mucho tiempo haciendo muchas cosas bien. Es un club saneado, con grandísimos jugadores. Seguro que en verano mejorará el Real Madrid y tendrá un equipo más fuerte, pero siempre desde la tranquilidad de hacer un buen trabajo, que es deporte, que no hay ningún club que gane todos los años Copa del Rey, Champions y Liga», prosiguió.

Arbeloa finalizó respondiendo si los futbolistas irán a medio gas ya sin nada en juego: «He intentado no arriesgar la salud de mis jugadores. He sido bastante cauto. Los entrenadores nos jugamos muchísimo, siempre quieres tener a los mejores en el campo. Me gustaría que todos tuvieran la oportunidad de despedirse esta temporada jugando. No creo que haya quien tenga la cabeza puesta en el Mundial y no en el Real Madrid, son tres partidos para demostrar muchas cosas».