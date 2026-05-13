Alavés-Barcelona: en Vitoria se juegan la vida ante un campeón de resaca

El Barcelona visita este miércoles (21:30 horas, Mendizorroza) a un Deportivo Alavés que se juega la vida. El equipo vitoriano está a dos puntos de la salvación con nueve en juego y está obligado a ganar si no quiere ver cómo el descenso a Segunda División se convierte en una realidad. Los de Hansi Flick llegan de resaca tras convertirse en campeones de Liga el domingo y celebrar el título con la rúa por las calles de la Ciudad Condal el lunes. Pero con el aliciente de ganar para intentar alcanzar los 100 puntos.

El Barcelona llega a Vitoria tras salir campeón, de resaca emocional tras levantar y celebrar el título, y con el único aliciente de intentar alcanzar los 100 puntos. Para ello debe ganar los tres partidos que le quedan ante Alavés, Betis y Valencia.

El fin de semana pasado para el Barcelona fue glorioso. Ganó el Clásico contra el Real Madrid, sumó 11 victorias seguidas en Liga, y se proclamó campeón. Lo celebró el lunes por la tarde con una rúa de campeones por las calles de la ciudad. Es complicado pensar que el equipo culé no esté pensando ya en otras cosas.

Con todo esto en la mano, Hansi Flick tirará de rotaciones y le dará minutos a los menos habituales en los últimos meses, como es el caso de Araujo, Balde, Casadó, Bernal e incluso Frenkie De Jong. Un mix entre suplentes y teóricos titulares para salir a competir.

El Alavés de juega la permanencia contra el Barcelona

Pero enfrente, en Mendizorroza, el Barcelona se encontrará a un Deportivo Alavés que sí se juega la vida. Se lo juega todo. Quedan nueve puntos por disputarse y los vitorianos están a dos de la salvación. Una derrota les podría dejar casi sentenciados.

El Deportivo Alavés llega a este encuentro tras la dura derrota contra el Athletic Club en Mendizorroza y el empate en Elche. Después de recibir al Barcelona, visitará a un Oviedo descendido y recibirá a un Rayo Vallecano con la cabeza en la final de la Conference League. Por ello, el equipo de Quique Sánchez Flores sabe que ganar al Barça puede valer una permanencia.