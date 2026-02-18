Almeyda es sancionado con siete partidos por su expulsión ante el Alavés

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, ha sido sancionado con siete partidos por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El técnico vio la tarjeta roja durante el duelo entre Sevilla y Alavés del pasado sábado, que acabó con empate a uno. Este miércoles se ha dado a conocer el castigo impuesto al preparador argentino, que se perderá la mitad de lo que resta de Liga.

Disciplina desglosó la sanción en cuatro partes. Así, deberá cumplir 2 partidos de suspensión por sus protestas al cuerpo arbitral, otro encuentro por «no dirigirse al vestuario tras ser expulsado»; 3 partidos por «actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas» hacia los árbitros; y otro más por «conducta contraria al buen orden», según el comunicado.

El comité también desveló que el Sevilla alegó que la conducta de Almeyda previa a su expulsión «no puede considerarse dirigida al árbitro o a sus asistentes, sino que se trata de gestos de frustración y lamento ante una ocasión manifiesta de gol que su equipo, que no justifican la tarjeta roja». Por eso, el club solicitó que se dejara sin efecto la roja «por error material», así como sus consecuencias disciplinarias.

Por tanto, Almeyda se perderá los encuentros de la Liga 2025-26 ante Rayo Vallecano, Valencia CF y Atlético de Madrid, en casa; y frente al Getafe CF, el derbi contra el Real Betis, el FC Barcelona y el Real Oviedo, a domicilio.

El Sevilla apelará la sanción a Almeyda

El Sevilla FC, tras conocer la sanción de siete partidos impuesta por el Comité de Competición a nuestro entrenador, Matías Almeyda, por su expulsión en el partido del pasado fin de semana ante el Alavés, ha trasladado «su total apoyo» al técnico argentino «ante un castigo que considera excesivo». El club segura «que comparte el arrepentimiento y las disculpas expresadas por el mismo entrenador tras el encuentro por su propia reacción».

El Sevilla recurrirá la sanción: «El departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva, tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos». Por último, afirman «que el Sevilla FC respeta las instancias jurídicas deportivas y sus decisiones, pero que hará uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador.»