Lío monumental de Almeyda al ser expulsado: se encara con el árbitro y empuja al de seguridad

Matías Almeyda ha vuelto a liarla al ser expulsado con el Sevilla. Después de su enfrentamiento con Cuadra Fernández y la asistente Guadalupe Porras, el entrenador del conjunto hispalense ha vuelto a tener un encontronazo con los árbitros. Esta vez, con Galech Apezteguía durante el partido contra el Alavés. El colegiado le expulsó tras quejarse con aspavientos por una falta pitada sobre el conjunto vitoriano. La reacción fue de lo más brusca. Se encaró con él preguntándole por qué le echaba y, tras varios minutos, se fue a por el cuarto árbitro, terminó dándole una patada a una botella y empujando a un miembro de seguridad del propio club.

Más de tres minutos tardó en marcharse del terreno de juego. El árbitro le enseñó la tarjeta roja y se despreocupó. Al ver que no se iba, se acercó a él para indicarle que se marchara a vestuarios. La respuesta del técnico argentino fue sorprendente. Se llevó las manos atrás y se encaró con Galech Apezteguía durante varios segundos, repitiendo la misma pregunta una y otra vez: «¿Por qué me echás?».

Tuvieron que intervenir miembros del Sevilla para calmar la situación, que se iba tensando por momentos, llegando a sujetar al técnico. Cuando ya parecía que se iba, enganchó al cuarto árbitro para insistirle en que le explicaran el motivo de su expulsión. Siguió preguntando, hasta que terminó optando por darle una patada a una botella que había en el suelo, empujar a un miembro de seguridad del club y terminar yéndose al vestuario.

Minutos después del partido se conoció el motivo de la expulsión de Almeyda. El entrenador del Sevilla no fue el destinatario de la roja en un primer momento, sino que fue un miembro de su banquillo que no fue identificado como tal. Al no irse, el técnico argentino, como principal responsable de todo el cuerpo técnico y también de la plantilla suplente, fue el expulsado por el árbitro.