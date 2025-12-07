Matías Almeyda se encara con la linier Guadalupe Porras: «¡Señorita, que tengo tres mujeres!»

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, se ha encarado con la linier Guadalupe Porras durante el encuentro de su equipo ante el Valencia en la 15ª jornada de Liga. El técnico argentino vio la tarjeta amarilla por protestar una acción en el juego y la asistente, que está en la banda, le acusó de «faltar al respeto», algo que no sentó anda bien a Almeyda.

Tras una jugada en la que el árbitro Cuadra Fernández sacó una amarilla a Peque, jugador del Sevilla, Matías Almeyda protestó esa cartulina. En ese momento, el entrenador del club andaluz tuvo un llamativo cruce de miradas con Guadalupe Porras. Almeyda vio amarilla por protestar a la linier, pero ambos se fueron buscando con la mirada en una escena casi de risa.

Una vez tras el descanso, y cuando los jugadores estaban en el vestuario para saltar al terreno de juego, Matías Almeyda se volvió a encontrar tanto con Cuadra Fernández como con Guadalupe Porras. Fue cuando se cruzaron varias frases por esa amarilla. «Nosotros te lo queremos explicar. Tú quieres llevar razón. Pues llevas razón, ya está», le decía el árbitro al entrenador del Sevilla.

«¡No! Pero la razón la estás llevando vos. Vos me estás explicando por qué amonestaste a uno que era lo que te decía. Dijo ‘me estás faltando el respeto’», comentó Almeyda mientras el árbitro le seguía diciendo que «ya está, tú llevas razón». Cuando Almeyda volvió a preguntar «por qué me amonestaste», entró en la escena Guadalupe Porras, que dice que por «faltarle el respeto».

Fue entonces cuando Matías Almeyda espetó a la linier que «tengo tres mujeres, señorita, de hijas. El respeto pasa por el otro lado». Con el colegiado diciéndole otra vez que se tranquilizara y que «ya está», Almeyda le contestó «me estás moviendo el orto en un momento de tensión en el vestuario de Mestalla.