Nuevo esperpento del VAR: intenta demostrar un fuera de juego… ¡con una imagen en la que está en línea!

El arbitraje español vuelve a ponerse en evidencia a sí mismo. En el Espanyol-Rayo Vallecano, un gol de Kike García no subió al marcador por un supuesto fuera de juego del jugador blanquiazul. El asistente levantó la bandera y desde el VAR ratificaron la decisión. Lo llamativo es que cuando mostraron la imagen del semiautomático en la que querían demostrar que había posición antirreglamentaria, el delantero del Espanyol aparece en línea con el último defensa del Rayo. Es decir, intentan demostrar un fuera de juego con una imagen en la que no lo había.

El gol no tuvo incidencia en el resultado, puesto que el Espanyol iba por delante en el marcador, ganando 1-0, y así terminó. El tanto que no valió de Kike García era el 2-0, en el tramo final del partido, cuando el Rayo Vallecano estaba, además, con 10 jugadores. Desde el VAR no tuvieron el día. Melero López, además, llamó al árbitro del partido para que revisara un penalti por manos del Rayo que no era sancionable. Tan gordo fue el error que Sánchez Martínez decidió no pitarlo incluso tras la revisión.

Cuando tenía que haberle llamado y no lo hizo fue en un penalti que sí que se pitó de Pep Chavarría sobre Dolan. La pena máxima señalada fue la que permitió al Espanyol llevarse el partido, pero en ese momento Melero consideró que no había que considerar como un error de Sánchez Martínez el pitarlo, aunque claramente tenía que haberlo hecho.

El penalti señalado a favor del @RCDEspanyol tras esta acción de Pep Chavarría sobre Dolan. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/DDkeCrnuQl — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 7, 2025

Tampoco estuvo muy allá el propio Sánchez Martínez, que pitó un penalti que no era, expulsó a un jugador de cada equipo por sendas segundas amarillas que tampoco eran y anuló un gol en fuera de juego que, como mostró la imagen del semiautomático, tampoco era.

El VAR lanza al Espanyol

El Espanyol sigue en la zona europea de la clasificación con su victoria ante el Rayo Vallecano, en la jornada 15 de Liga. El primer tiempo en Cornellá lo desequilibró del lado perico Dolan forzando un penalti de Pep Chavarría a cinco minutos del descanso, que materializó Roberto Fernández en el 1-0. Después del descalabro en Copa, el cuadro catalán quiso compensar a su gente y salió con mucha energía y ocasiones, pero el Rayo se sacudió ese dominio y tuvo la mejor ocasión, de Unai López, antes del penalti.

La entrada de Sergio Camello dio algo más de profundidad a los madrileños en el inicio del segundo tiempo, pero el partido perdió en ocasiones. El Espanyol recuperó la compostura y pasó a tener el partido de cara con la segunda amarilla a Unai. Con uno menos, el Rayo se salvó de un posible penalti por mano de Mendy que no ‘compró’ Sánchez Martínez en el VAR.

También escaparon los visitantes con un gol anulado a Kike García en el minuto 82. Vidas extras que no aprovechó el cuadro madrileño, tampoco la segunda amarilla de Dolan, en un tenso choque que supuso la tercera victoria seguida del Espanyol, quinto con 27 puntos. El Rayo, tras cinco jornadas sin ganar, se queda undécimo con 17.