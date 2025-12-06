El arbitraje español pierde la cabeza: pitan un penalti a favor del Barcelona… ¡por un rebote!

Hernández Maeso, en el campo, e Iglesias Villanueva, en el VAR, han vuelto a protagonizar otro ejercicio de descrédito más en el arbitraje español al pitar un penalti a favor del Barcelona por manos de Bartra… ¡de rebote! Aquello que se informó de que esto no es penalti, porque es un rebote, tanto el árbitro de campo como el de VAR se saltaron todo tipo de norma para pitar lo que querían: penalti a favor del Barcelona.

La acción no tenía consecuencias en el resultado, ya que en el momento que se pitó el penalti el Barcelona ya ganaba por 1-4, pero la simple revisión de esa jugada -y la posterior decisión de que fuera penalti- deja al arbitraje español en la lona. No hay explicación posible a que se pitara penalti en esta acción.

En concreto, la jugada fue un remate en el que el balón golpeó en el muslo de Marc Bartra, defensor del Betis. Tras ello, el esférico tocó en su mano, algo accidental que no es que sea voluntario o no, sino que es un rebote. Y cuando es un rebote del propio jugador, no es penalti, según lo visto durante toda la temporada. Pero en este caso, Hernández Maeso e Iglesias Villanueva quisieron su momento de gloria en un partido ya decidido y sin polémica. El penalti lo anotó Lamine Yamal, que puso el 1-5 en el Estadio de La Cartuja.

En realidad, esto fue una acción del responsable del VAR del partido, Iglesias Villanueva, un árbitro al que le gusta rearbitrar con la televisión. Para él, este rebote era penalti y llamó a Hernández Maeso, que viendo la acción por la cámara consideró que sí era penalti. Eso fue lo más grave, que viéndolo por televisión, considerara que era pena máxima.

La situación fue insólita y como era lógico, los jugadores del Betis protestaron al árbitro. Como suele ser habitual en el arbitraje español, el colegiado se defendió sacando tarjeta amarilla, en este caso a Deossa, por el simple sencillo de protestar algo que deja en muy mal lugar al arbitraje español.