El Barcelona se desencanta con Julián Álvarez

El Barcelona se ha desencantado con Julián Álvarez. Ya no lo quiere de cara a su futura plantilla. Los rumores que apuntaban con mucha fuerza a que el delantero argentino y el club azulgrana podían unir sus caminos a partir de la próxima campaña se han desvanecido tras el último partido del Atlético de Madrid en el Camp Nou. No convence.

Es evidente que el Barcelona debe buscar delantero para el futuro. Y en ello está. Robert Lewandowski tiene 37 años y su continuidad está en el aire. También el final de su carrera deportiva está en el horizonte. Más pronto que tarde. Necesita el club azulgrana un ariete de recambio. Y ahí es donde desde hace meses ha sonado con fuerza el nombre de Julián Álvarez.

Un delantero, por su perfil y condiciones, que gustaba mucho a la entidad catalana. Julián Álvarez ha demostrado en el Atlético de Madrid desde que aterrizó en España que es un atacante de mucho nivel. Y estaba en el punto de mira del Barça. Pero eso ya se acabó. Es pasado.

En las altas esferas del Barcelona están desencantados con Julián Álvarez y ya no se van a volver locos para intentar su fichaje una vez Lewandowski se vaya del club. Buscarán otras alternativas. En la dirección deportiva culé no gustó su gris partido del pasado martes en el Camp Nou con la camiseta rojiblanca. Para nada. Muy lejos de su nivel habitual.

Además, por otro lado, saben que su cláusula de 500 millones de euros complicaría muchísimo una negociación con el conjunto colchonero. Otro motivo más para retirarse de esta puja. Desde el Barcelona transmiten que buscan perfiles de futbolistas trabajadores y no tanta estrella con nombres conocidos. Una estrategia de futuro que al Barça le está saliendo bien con los jugadores de La Masía. Fermín, Casadó, Eric García o Gerard Martín se han hecho con un hueco en el club sin tener la condición de estrella.