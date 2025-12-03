La desaparición Julián Álvarez en el Camp Nou en mitad de los rumores de que se va al Barcelona

Julián Álvarez desapareció contra el Barcelona y el Atlético lo pagó con la derrota. El pobre rendimiento ofensivo de los de Simeone en el Camp Nou se explica con el bajo rendimiento del delantero argentino. Todo esto llega en medio de los rumores de un posible fichaje del crack rojiblanco por el conjunto catalán. No es ningún secreto que Joan Laporta y Deco andan tras los pasos del atacante del Atleti.

Hasta Simeone habló de Julián Álvarez tras el partido y aseguró que siempre esperan más de él. Es el jugador más diferencial que tiene este Atlético de Madrid y cuando no aparece lo notan. «Siempre esperamos más de Julián porque es un jugador diferencial y el más importante que tenemos en el equipo. Seguramente aparecerá en el siguiente partido o en el próximo», dijo el Cholo al terminar el encuentro.

Los últimos rumores señalan que el Barcelona ha incluido a Julián Álvarez entre los candidatos a suplir a Robert Lewandowski. La temporada del polaco no está siendo como se esperaba y desde el club barajan la posibilidad de no renovar su contrato, que termina al final de la presente temporada. En caso de que eso suceda, el candidato número uno de la lista de recambios es el delantero argentino del Atlético.

Julián Álvarez llegó al equipo rojiblanco en verano de 2024 por 75 millones de euros más 20 en variables procedente del Manchester City. Ahora su valor de mercado es de 100 millones de euros. En su temporada y media en el Atleti, el 9 ha crecido muchísimo de la mano de Simeone y se ha convertido en uno de los mejores delanteros de Europa. Tanto es así que ha despertado el interés de los grandes clubes, pero el cuadro colchonero no está dispuesto a deshacerse de su estrella.

De hecho, este martes por la noche, Mateu Alemany habló del posible interés del Barça en la previa del partido en el Camp Nou: «No, no tengo conocimiento en absoluto de que esté en la órbita del Barcelona. Es un jugador importantísimo, muy importante para el equipo, para el club, y me consta que está muy feliz con nosotros. ¿Renovación? Estamos perfectos. Tiene cinco años de contrato», comentó el recién nombrado director de fútbol profesional masculino del Atlético en Movistar+.