Julián, Giuliano y Nahuel se quedan sin ir con Argentina a Angola por no vacunarse de la fiebre amarilla

La selección Argentina viajará a Angola sin Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina. Los tres jugadores del Atlético de Madrid no estarán con la Albiceleste en el amistoso contra Angola del próximo viernes. Los tres futbolistas se quedarán en Madrid al no haber completado el proceso de vacunación de la fiebre amarilla, tal y como informó este lunes la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

En un comunicado, la AFA apuntó que los jugadores del Atlético «no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola». Por tanto, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina se quedarán en Madrid descansando y entrenando durante esta semana y no viajarán con Argentina. De esta forma, Thiago Almada y Nico González serán los únicos representantes rojiblancos con Argentina.

La federación argentina apuntó que los futbolistas «han quedado al margen» y quedan «desafectados» para el amistoso, aunque no indica si se mantendrán en la concentración del equipo de Lionel Scaloni en la localidad alicantina de Algorfa. Tampoco se ha comunicado si habrá nuevos convocados por Scaloni, que en las últimas horas ya había sumado al defensa Kevin Mac Allister.

La AFA también confirmó oficialmente la baja de Enzo Fernández, una ausencia que el propio jugador del Chelsea confirmó a los medios tras el último encuentro del equipo inglés y que la federación achacó a un «edema óseo» en la rodilla derecha del que debe acabar de recuperarse.