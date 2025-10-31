Simeone: «¿Sustituir a Julián Álvarez? Siempre buscamos lo mejor para el equipo»

Arranca el Atlético su mes más madrileño de la temporada. Seis partidos disputará entre todas las competiciones y todos ellos sin salir de la Comunidad de Madrid. Cinco de ellos en el Metropolitano y el restante a domicilio contra el Getafe. Los de Simeone iniciará el set de partidos este sábado contra un Sevilla que ha encontrado en Almeyda su desfibrilador para revivir en Liga.

Los rojiblancos afrontan el partido con la baja de Barrios en el eje del centro del campo. Aparecen entonces las alternativas de Cardoso y Gallagher. «Cardoso lleva más de 40 días sin competir. Está recuperado bastante bien y evolucionando de cara a lo que necesitamos de él. Es una alternativa para empezar», expresó Simeone.

Giménez ha dado más solidez a una zaga, la del Atlético, necesitada de encontrar regularidad. «No elegimos una defensa de cuatro o cinco o seis. El partido te lleva a distintos posicionamiento. Contra el Betis éramos, cinco, o cuatro… hay que comportarse por la forma en la que ataca el rival. Los sistemas van cambiando en consecuencia a cómo se mueve rival y hay que moverse en base a ello».