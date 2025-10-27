Simeone respira: «Ha sido una victoria necesaria para el equipo»

La vehemencia con la que Simeone avisaba en la previa de que el partido ante el Betis era un desafío refleja la necesidad del Atlético, huérfano de victorias a domicilio hasta la fecha. Tuvo que ser en La Cartuja cuando apareciera la tan reclamada contundencia en las áreas y los rojiblancos abrazaran su primer triunfo lejos del Metropolitano. Una victoria balsámica y liberatoria para el Atlético.

«Me quedo con el partido de hoy, lo otro queda atrás. Es verdad que Oblak hizo una parada brillante parada a Abde, pero nos fuimos al descanso con la sensación de que el equipo estaba muy bien. No tuvimos en ningún pasaje del segundo tiempo para hacer ese tercero gol que parecía que podía llegar. El Betis hizo un cambio muy ofensivo, pero logramos sostener el resultado y nos vamos con una victoria necesaria e importante para la tabla y el equipo», aseguró Simeone.

El Atlético fue sólido en defensa y contundente en ataque en la mejor versión de la temporada. No obstante, el Cholo ratificó a su equipo por el camino que viene recorriendo. «Contra el Espanyol y el Mallorca también hicimos un primer tiempo muy bueno, pero como no marcamos siempre parece que no. Hoy repetimos un primer tiempo importante, pudimos tener un marcador más amplio al descanso», manifestó Simeone.

Primera victoria del Atlético a domicilio y con la portería imbatida por segunda vez consecutiva. «Ganar fuera de casa le doy la importancia que tiene, lo buscamos en otros partidos y no pudo ser y hay que seguir por esta línea y recuperar para el sábado. Giménez es un jugador importante para nosotros, cuando está bien es necesario y lo necesitamos en esta versión», recalcó Simeone.

El Cholo también explicó su cambios en la segunda parte, recalcó el trabajo defensivo de Baena y detalló las molestias de Pablo Barrios. «Salía uno por uno, Sorloth por Julián, fresco para los contragolpes. Y Griezmann por Baena para que viera los pases como los vio Baena. Su trabajo para mantener la portería a cero también fue importante. Mañana sabremos el alcance de la lesión de Barrios. Tuvo molestias en el abductor», finalizó Simeone,