El Atlético aprende a ganar fuera de casa en una noche en la que Giuliano agotó todos los adjetivos. El Cholito abrió el marcador a los tres minutos, pero la exhibición de fuerza, velocidad y pundonor que dio en La Cartuja fue la demostración empírica de su enorme crecimiento como futbolista. A su lado Álex Baena se estrenó como goleador rojiblanco con un tanto espectacular para culminar una faena digna de la Maestranza que deja al equipo en posición Champions, aunque muy lejos aún del líder Real Madrid.

Conscientes de lo que había en juego tras el resultado del derbi, los jugadores salieron con las garras afiladas y no tardaron en clavárselas al Betis en la yugular. A Julián le faltó decisión a los dos minutos para rematar un centro de Giuliano, pero en el saque de banda posterior el balón le llegó al Cholito, que soltó una volea con la izquierda a la que no llegó Pau López y que acabó alojándose en el fondo de la portería. Por décima vez en las diez jornadas disputadas el equipo se adelantó en el marcador.

Escarmentado por las ventajas perdidas en Cornellà, Vitoria, Mallorca y Vigo, el Atlético evitó cerrarse atrás y tiró del extraordinario talento de sus medias puntas para salir al contragolpe en busca del 0-2. Quien más cerca estuvo fue Nico González, con un zurdazo que le sacó Pau López. Sin embargo el Betis opuso resistencia y se negó a ser convidado de piedra. Antony primero y el Cucho Hernández después rondaron a Oblak, aunque sin demasiada puntería. Sí la tuvo Abde a los 27 minutos, pero su punterazo raso se encontró con una contundente respuesta por parte del meta esloveno.

A partir de ese momento, con solución de continuidad durante lo que quedaba de primera parte, el partido se escribió con el nombre y apellido de Giuliano Simeone, protagonista absoluto de una verdadera masterclass de cómo armar un contragolpe. El Cholito le provocó pesadillas al Betis y le regaló un gol hecho a Julián, pero no era la noche de la araña. Por suerte sí fue la de Álex Baena, que con el tiempo casi cumplido tomó un balón en el costado izquierdo del área, se metió hacia dentro y cuando tuvo el espacio suficiente soltó un disparo brutal a la escuadra de Pau López. La semana pasada le anularon de manera injusta su primer gol, pero esta vez ni siquiera Gil Manzano se lo hubiera podido negar. El 0-2, la doble ventaja que tantas veces había deseado Simeone para sus partidos fuera de casa, ya era una realidad.

Pellegrini recurrió a Lo Celso tras el descanso en búsqueda de mayor claridad. No sólo lo consiguió, sino que además a ello contribuyó la caída en picado del Atlético, que se hizo trizas tras la lesión de Barrios y, sobre todo, después de que Simeone, insistiendo en los errores de siempre en los cambios, retirara del campo a Julián y Baena con más de media hora por delante para que entraran Griezmann y Sorloth. Demasiado tiempo de margen para quitar de un plumazo a los dos mejores delanteros del equipo.

El Betis, así, empezó a tener ocasiones claras. Abde envió una falta al travesaño y Oblak volvió a responder con acierto ante Lo Celso primero y ante Bakambú más tarde, pero esta vez no hubo errores defensivos y aunque se intuyó el 1-2 en varias ocasiones, no acabó llegando. Los suplentes del Atlético, eso sí, volvieron a quedar muy señalados, pero eso no es nada nuevo. Lo que sí es noticia, en cambio, es el primer triunfo forastero de la temporada. Veremos lo que dura.