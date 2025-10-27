Baena ya está aquí: qué pareja para Julián Álvarez

El partido en Sevilla tenía tintes de final para el Atlético. Por el estadio, escenario de las final de Copa del Rey desde 2020, y por un entorno inflamable donde los haya. Todavía sin saber lo que es ganar a domicilio esta temporada y ante otra –tal vez de las últimas– oportunidad de subirse al carro de cabeza. Y ahí, en medio de un incendio incipiente, Baena se vistió con un traje ignífugo y sofocó cualquier conato de siniestro.

Lo celebra Julián Álvarez, necesitado de un cómplice en ataque ahora que la partida de nacimiento desplaza a Griezmann al banquillo. Al fin pudo Baena despejar la incertidumbre que le acompaña desde que aterrizó el pasado verano, cuando una lesión primero y una apendicitis después le han dejado en el dique seco hasta el mes de octubre. Poco a poco ha ido sumando minutos y ahora ya ejerce como el eje que se vislumbraba.

En La Cartuja selló –al fin– el primer triunfo rojiblanco de la temporada con un derechazo medido a la escuadra. Un gol de esos que se apellidan -azo y rezuman a calidad. Hagan scroll y vean la imagen ilustrativa de este artículo y sirva la reacción de Nico con las manos a la cabeza como descripción del gol. Claro que, antes y después de su obra de arte, había liderado las transiciones ofensivas, implicado en defensa y dado sentido al juego colchonero. La jugada mejoraba y siempre hacia delante cada vez que pasaba por sus pies. Algo que ocurre en pocos jugadores rojiblanco. Se relame Julián, lo celebra el Atlético.

Con Baena y Giuliano es otra historia

Si Baena pone la magia, Giuliano echa el resto. Qué importante es para el Atlético tener un jugador como el argentino. Siempre está dispuesto a un esfuerzo más. Siempre uno más. Ofrece presencia en campo rival, solidez en el propio y entrega en ambos. Cazó un rechace para batir a Pau con su pierna menos buena. Giuliano es lo que debe ser todo jugador rojiblanco. Insistencia, fuerza, sudor, coraje y corazón.

A la décima fue la vencida

Al fin contundencia en las áreas, al fin eso que tanto demandaba Simeone. Había sido la cruz de los rojiblancos en lo que iba de temporada porque sí, en el área rival había brotes verdes, pero en la propia un manojo de nervios cada vez que el balón llegaba. Con la de Sevilla ya son tres porterías imbatidas y segunda consecutiva. Cambio de signo después de rentabilizar, a la décima, la ventaja inicial conseguida. Van diez jornadas y el Atlético ha dado el primer golpe en todas ellas. En Sevilla sí ofrecieron mandíbula para rentabilizarlo.

Oblak marca el camino

Después del triunfo rojiblanco ante Osasuna, Jan Oblak, que había salvado el triunfo en la última jugada, señaló el camino a seguir. «Es importante que dejamos la puerta a cero». En Sevilla dio forma a su discurso. Sacó un golpeo de Abde, le negó el gol tras ejecutar una falta con precisión y sostuvo a su equipo que al no marcar el tercero juntó líneas y resguardó el botín conseguido. Cuánto necesita el Atlético recuperar parte de la esencia que, cuando la ha tenido, ha hecho al Atlético campeón.

Las notas del Atlético