Julián Álvarez deja en el aire su futuro: «Se habla mucho del Barcelona y de mí, veremos qué pasa»

Julián Álvarez ha dejado en el aire si futuro con unas declaraciones en una entrevista en Francia. El delantero argentino se ha sincerado y ha reconocido que es consciente del interés del Barcelona en él. Deja la puerta abierta a salir del club rojiblanco, aunque asegura que a día de hoy está muy contento en Madrid. El club azulgrana sueña con hacerse con sus servicios para reemplazar a Lewandowski.

«Sinceramente, no lo sé. Veo lo que se dice en las redes sociales… En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Por el momento, estoy centrado en el Atlético. Veremos qué pasa al final de la temporada», señaló Julián Álvarez en una entrevista sobre la posibilidad de abandonar el club rojiblanco en el futuro.

«Cuando fiché por el Atlético el año pasado, también se habló mucho de París. Es cierto que hubo conversaciones entre la directiva del PSG y mi agente; mostraron interés en ficharme, pero no se concretó», reconoció el delantero argentino sobre el interés del PSG en hacerse con sus servicios.

«Mi padre me acompañó a España durante unos veinte días. Entrené con el Real Madrid y luego participé en un torneo en Peralada que ganamos. Pero para quedarme, toda mi familia habría tenido que venir a vivir conmigo. Fue una gran experiencia, pero aún era demasiado pronto para mí», confesó Julián sobre su experiencia en el club madridista cuando era pequeño en L’Équipe.

«Compartimos la misma visión del fútbol: pasión, trabajo duro y dedicación», dijo el delantero rojiblanco sobre su relación con Simeone. «Creo que somos capaces de competir con cualquiera. Nuestro inicio de temporada no ha sido perfecto, estamos teniendo dificultades fuera de casa y tenemos que pulir algunos detalles, pero la temporada es larga. Somos muy fuertes en los enfrentamientos directos», culminó sobre la temporada del Atleti.