Lewandowski da pistas sobre su retirada: «A mi edad estoy pensando qué es lo mejor»
Robert Lewandowski compareció ante los medios en el Jan Breydel
El delantero polaco apunta a titular en Champions
Robert Lewandowski compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Jan Breydel en la previa de la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League que medirá este miércoles a partir de las 21:00 horas a Brujas y Barcelona. El delantero polaco, que abordó el asunto de su futuro en el fútbol y una posible retirada, apunta a volver a la titularidad en el once de Hansi Flick.
«Me siento bien tras la lesión. Pude jugar minutos hace tres días. Para mí lo más importante es ayudar al equipo, sobre mi futuro tengo tranquilidad. Estoy pensando que es lo mejor para mí. No le doy importancia aún, estoy centrado en los partidos», comenzó.
«Empecé un poco más tarde la temporada, pero ahora ya puedo jugar con el equipo al 100%. Es importante estar a tope hasta el final. Para mí este inicio de temporada ha sido diferente por las dos lesiones. Cuando entreno veo que estoy a un nivel muy alto. Si jugamos todos como equipo somos peligrosos y podemos ganar títulos. Yo puedo ayudar mucho al equipo y lo sé», explicó.
«No tengo prisa, lo más importante es la sensación que yo tenga. En este momento no tengo que pensar sobre mi futuro. Estoy muy feliz y centrado en esta temporada. Eso tengo en mi cabeza», añadió el polaco. «Me he perdido ya minutos con la selección y tengo que agradecer el descanso que me han dado. He hablado con el cuerpo técnico y preparadores, estoy muy feliz con como me siento físicamente. En el fútbol moderno hay muchos partidos», afirmó.
Lewandowski y Lamine
Lewandowski habló también de Lamine Yamal: «Hablo mucho con él. Pero ahora es mejor que no hable sobre él. Necesita calma y es normal. No diré más». «No sé si podré hacer las cifras del año pasado, cuando estoy en el campo en los goles por minuto son similares a la temporada pasada. A mi edad te fijas en cosas que no te fijabas hace cinco o seis años. Si estoy en el campo me siento bien, en los entrenamientos rindo a nivel alto», prosiguió.
«El míster ya lo ha dicho, no es fácil tener jugadores fuera por dos o tres semanas. Hay momentos mejores y peores en el fútbol. El año pasado jugábamos a tope, repetirlo esta temporada no es fácil y nos tenemos que preparar mentalmente. Tenemos ganas, siempre queremos jugar bien y ganar partidos. Hay momentos en el fútbol en los que tienes que ganar como sea, estoy seguro de que volveremos a nuestro mejor nivel. Si trabajamos duro podremos ganar muchas cosas», analizó.
«Para nosotros cada partido en Champions es muy importante. Hemos tenido muchos problemas para pasar muchas rondas en el pasado. Nuestra cabeza cada mañana piensa en como ganar el partido. El Brujas es un equipo muy fuerte en su casa y tenemos que jugar al 100%. Volver a Barcelona con tres puntos sería lo mejor», continuó Lewandowski.
Lewandowski alabó a Rashford por su buen momento en el Barça: «Ya veía como jugaba en el United, tiene mucho potencial. Desde el primer día vi que era un jugador que puede ayudarnos mucho. Espero que pueda hacerlo incluso mejor, aunque ya lo está haciendo bien. No solo marca goles, sino que también está dando muchas asistencias.»