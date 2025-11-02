Flick no se conforma: «Tenemos que mejorar alguna cosa»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Olímpico de Montjuic para analizar la victoria de su Barcelona contra el Elche por 3-1 en la jornada 11 de la Liga. El equipo culé sigue a cinco del liderato. Los goles los marcaron Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.

«Hemos presionado a un equipo que les gusta tener el balón y me ha gustado», comenzó señalando el entrenador del Barcelona. «Lo más importante es que hemos ganado los tres puntos. Queríamos tener intensidad en la presión y lo hemos hecho. Hemos tenido más ocasiones para marcar más goles», añadió.

«Me ha gustado mucho la dinámica y la presión del equipo. El Elche quiere ser protagonista, pero he visto una gran intensidad en mi equipo y se ha podido ver en nuestros dos primeros goles. No me ha sorprendido el Elche, se merecía subir viendo cómo juega», comentó Hansi Flick.

«No sabemos cómo habría sido con Pedri, con él también hemos tenido problemas, pero creo que lo más importante hoy son los tres puntos contra un equipo que me gusta. Queríamos presionar bien con intensidad, también las transiciones y hoy lo hemos hecho. Podíamos haber marcado más goles, pero tenemos que ir paso a paso, tres puntos, crear ocasiones, esto es lo que me gusta», valoró el técnico alemán.

«Creo que Rashford y Ferran nos dan muchos momentos positivos en este encuentro. Estoy muy feliz de que estén a este nivel. Les he dicho antes del partido que veníamos de tener las dos mejores sesiones de entrenamiento y estoy feliz de ver esta dinámica en el partido de hoy. Tuvimos muchas ocasiones, no las aprovechamos bien, y cómo he dicho es importante mantener el balón y tenemos que trabajar en eso, pero me ha gustado la confianza del equipo».

Sobre Lamine Yamal: «Lo está haciendo bien, tiene mucha disciplina. Tiene que entrenar y es un buen paso para adelante para él».

«He preguntado a Iñaki y a Héctor como están en Elche», desveló Hansi Flick ante la prensa.