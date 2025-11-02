Barcelona – Elche en directo: dónde ver gratis en vivo y online el partido de la Liga hoy
Sigue en directo el Barcelona-Elche de la jornada 11 que se celebra en Montjuic
El conjunto azulgrana está obligado a ganar para acabar con las malas sensaciones tras la derrota del Clásico
Alineación del Barcelona contra el Elche
El Barcelona recibe al Elche en la jornada 11 de la Liga, con el objetivo de que no se le escape más el Real Madrid, tras el Clásico de la semana pasada, en el que cayeron por 2-1. El conjunto culé llega plagado de bajas al encuentro, con hasta seis futbolistas importantes fuera de los planes de Flick por problemas físicos. Los azulgranas buscan reencontrarse con la victoria en Liga ante el equipo revelación de la temporada, unos ilicitanos recién ascendidos que se encuentran a las puertas de los puestos europeos.
A las 18:30 horas se pondrá en juego el balón en el Olímpico de Montjuic. El Barcelona-Elche será un duelo trascendental en la lucha por el liderato, que ostenta el Real Madrid con ventaja tras ganar en la jornada 10. El conjunto azulgrana necesita acabar con las malas sensaciones que les han llevado a perder tres partidos en el mes de octubre, contra PSG, Sevilla y el conjunto blanco.
Horario del Barcelona vs Elche de la Liga: cuándo es el partido
La Liga ha programado este emocionante Barcelona – Elche correspondiente a la jornada 11 de la Liga para este domingo 2 de noviembre. El organismo presidido por Javier Tebas ha fijado este choque entre azulgranas e ilicitanos en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en los aledaños del Estadio Olímpico Lluís Companys entre las aficiones para que el balón comience a rodar de manera puntual en Montjuic.
Dónde ver el Barcelona – Elche en directo gratis por televisión y en vivo online
DAZN fue uno de los medios de comunicación que se hicieron con los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva una parte del campeonato nacional español. Eso significa que el Barcelona – Elche que corresponde a la jornada 11 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que DAZN tiene disponible en diferentes operadores. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en este apasionante duelo que se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
Dónde juega el Barcelona hoy
El Barcelona y el Elche se enfrentan en Montjuic en un partido en el que los culés buscan los tres puntos para evitar la crisis. El partido se emitirá en DAZN, donde se podrá seguir por televisión. También se podrá seguir mediante esta retransmisión en directo online de OKDIARIO.
Alineación del Elche
También conocemos el once de Eder Sarabia para este partido. El Elche sale con un equipo formado por: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Bigas, Affengruber, Pedrosa; Aguado, Febas, Neto; Germán Valera, Rafa Mir y André Silva.
Alineación del Barcelona
El Barcelona sale con un once similar al del Clásico. Repiten nueve futbolistas, salvo Cubarsí, por decisión técnica, y Pedri, por lesión. Sale Hansi Flick con: Szczesny; Koundé, Eric García, Araujo, Balde; De Jong, Casadó, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
¿A qué hora es el Barça – Elche?
El Olímpico Lluis Companys de Montjuic acoge a partir de las 18:30 horas el partido de la jornada 11. Barcelona y Elche se miden en busca de tres puntos clave para ambos conjuntos. Mientras que los de Flick buscan sortear la crisis, el conjunto franjiverde quiere asaltar los puestos de competición europea.
Previa del Barcelona-Elche
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Barcelona-Elche. El conjunto azulgrana busca la victoria con la que recuperar la segunda plaza de la Champions y volver a ponerse a cinco puntos del Real Madrid.
Nueva jornada de Liga para el Barcelona en plena crisis. Unos malos resultados y unas malas sensaciones que se confirmaron la semana pasada en el Bernabéu. Los de Flick cayeron ante el Real Madrid y se salvaron de recibir una goleada histórica. El Barça recibe al Elche este domingo a ocho puntos de los blancos con un partido menos y están obligados a ganar.
Hansi Flick ha recuperado para este partido a dos jugadores. Lewandowski y Dani Olmo ya están listos, pero ambos comenzarán desde el banquillo. El once ante el Elche será el mismo del Clásico con un único cambio obligado: Casadó hará de Pedri. Las bajas de Raphinha o Christensen siguen mermando a un Barça en el que tampoco están Gavi, Ter Stegen o Joan García.
Quién es el árbitro del Barça – Elche
Sesma Espinosa será el árbitro esta tarde en Montjuic durante el Barcelona-Elche. Un colegiado que debuta esta temporada en Primera y que dirigirá al equipo culé por primera vez.