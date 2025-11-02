Barcelona – Elche en directo: dónde ver gratis en vivo y online el partido de la Liga hoy

El Barcelona recibe al Elche en la jornada 11 de la Liga, con el objetivo de que no se le escape más el Real Madrid, tras el Clásico de la semana pasada, en el que cayeron por 2-1. El conjunto culé llega plagado de bajas al encuentro, con hasta seis futbolistas importantes fuera de los planes de Flick por problemas físicos. Los azulgranas buscan reencontrarse con la victoria en Liga ante el equipo revelación de la temporada, unos ilicitanos recién ascendidos que se encuentran a las puertas de los puestos europeos.

A las 18:30 horas se pondrá en juego el balón en el Olímpico de Montjuic. El Barcelona-Elche será un duelo trascendental en la lucha por el liderato, que ostenta el Real Madrid con ventaja tras ganar en la jornada 10. El conjunto azulgrana necesita acabar con las malas sensaciones que les han llevado a perder tres partidos en el mes de octubre, contra PSG, Sevilla y el conjunto blanco.

Horario del Barcelona vs Elche de la Liga: cuándo es el partido

La Liga ha programado este emocionante Barcelona – Elche correspondiente a la jornada 11 de la Liga para este domingo 2 de noviembre. El organismo presidido por Javier Tebas ha fijado este choque entre azulgranas e ilicitanos en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en los aledaños del Estadio Olímpico Lluís Companys entre las aficiones para que el balón comience a rodar de manera puntual en Montjuic.

Dónde ver el Barcelona – Elche en directo gratis por televisión y en vivo online

DAZN fue uno de los medios de comunicación que se hicieron con los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva una parte del campeonato nacional español. Eso significa que el Barcelona – Elche que corresponde a la jornada 11 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que DAZN tiene disponible en diferentes operadores. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en este apasionante duelo que se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys.