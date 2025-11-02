Lewandowski y Dani Olmo entran en la convocatoria del Barcelona para el Elche

Robert Lewandowski y Dani Olmo vuelven a una convocatoria del Barcelona tras superar sus lesiones musculares. El delantero y el mediapunta estarán este domingo en el partido de la jornada 11 de Liga contra el Elche que se disputará en el Olímpico de Montjuic tras recibir el alta médica. Hansi Flick se lleva a ambos e incluso el polaco tiene opciones de ser titular en el centro del ataque.

Tanto Lewandowski como Olmo se lesionaron en el último parón de selecciones. En el caso del delantero sufrió una rotura del bíceps femoral del muslo izquierdo, mientras que el español tenía una lesión en el sóleo de su pierna izquierda. Esta temporada ninguno de ellos estaba teniendo demasiado protagonismo en el Barça por culpa del físico y esperan que el de este domingo sea un trampolín hacia la continuidad en el equipo culé.

Robert Lewandowski y Dani Olmo han recibido el alta médica 💪 pic.twitter.com/8AA0Gmorc2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 2, 2025

En cuanto al once, Flick alineará a su único portero del primer equipo disponible, Szczesny, con una defensa que posiblemente estará formada por Koundé, Eric García o Araujo, Cubarsí y Balde. En el medio, tras la baja de Pedri, entrará Casadó al lado de De Jong con Fermín en la mediapunta y el ataque será cosa de Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres, a no ser que Lewandowski entre directamente por uno de estos dos últimos.

Convocatoria del Barça con Lewandowski y Olmo