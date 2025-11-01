Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Barcelona - Elche de la Liga El Barcelona recibe al Elche en Montjuic en el partido de la jornada 11 de la Liga El Barcelona intentará levantarse tras la dura derrota sufrida en el Clásico la semana pasada

El Barcelona y el Elche disputarán un apasionante encuentro en el Estadio Olímpico Lluís Companys en la jornada 11 de la Liga con los azulgranas necesitados de conseguir la victoria ante un recién ascendido. Por su parte, los pupilos de Eder Sarabia intentarán dar la sorpresa en Montjuic, algo que no será nada sencillo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver este frenético encuentro que protagonizarán los de Hansi Flick para levantarse tras la derrota sufrida en el Clásico.

Cuándo juega el Barcelona contra el Elche el partido de la Liga

El Barcelona recibe al Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys para jugar el partido que corresponde a la jornada 11 de la Liga. Los pupilos de Hansi Flick llegan a este choque tras haber perdido el último encuentro, que fue el Clásico disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Es por ello que los culés irán con todo a Montjuic para tratar de imponerse a un equipo recién ascendido como es el ilicitano, pero que está haciendo las cosas a las mil maravillas con Eder Sarabia, el que fuera segundo de Quique Setién, en el banquillo.

Horario del Barcelona – Elche de la Liga

La Liga ha programado este emocionante Barcelona – Elche correspondiente a la jornada 11 de la Liga para este domingo 2 de noviembre. El organismo presidido por Javier Tebas ha fijado este choque entre azulgranas e ilicitanos en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en los aledaños del Estadio Olímpico Lluís Companys entre las aficiones para que el balón comience a rodar de manera puntual en Montjuic.

Dónde ver el Barcelona vs Elche en televisión y en vivo online

Dazn fue uno de los medios de comunicación que se hicieron con los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva una parte del campeonato nacional español. Eso significa que el Barcelona – Elche que corresponde a la jornada 11 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes operadores. Hay que destacar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en este apasionante duelo que se disputa en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Por otro lado, todos aquellos hinchas del conjunto culé, del cuadro ilicitano y seguidores del fútbol español en general también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Elche correspondiente a la jornada 11 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también ofrecerá su página web para que sus clientes puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo de la jornada 11 de la Liga. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Elche desde una hora y media antes del comienzo del choque. Una vez se escuche el pitido final en el Estadio Olímpico Lluís Companys publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde Montjuic.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Elche de la Liga

Todos aquellos aficionados de ambos conjuntos que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online este partido de la jornada 11 de la Liga tienen que saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con el Estadio Olímpico Lluís Companys para narrar el minuto a minuto de todo lo que suceda en este partidazo Barcelona – Elche que se celebra en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Elche

El Estadio Olímpico Lluís Companys, situado en el barrio de Montjuic, será el escenario donde se celebrará este Barcelona – Elche de la jornada 11 de la Liga. Este campo continúa siendo la casa provisional del cuadro azulgrana mientras continúan las obras de un Camp Nou que cada vez está más cerca de volver a abrir sus puertas para recibir a todos los aficionados culés.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Miguel Sesmo Espinosa para que dirija la contienda entre el Barcelona y el Elche en esta jornada 11 de la Liga. Al frente del VAR estará Pablo González Fuertes, siendo el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Estadio Olímpico Lluís Companys.