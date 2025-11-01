La alineación del Barcelona para medirse al Elche en el Olímpico de Montjuic este domingo con motivo de la undécima jornada de Liga no tendrá muchas novedades y sorpresas. Hansi Flick, tras cumplir su partido de sanción, se sentará de nuevo en el banquillo azulgrana y no hará muchos cambios respecto al once contra el Real Madrid. La única novedad será la de Marc Casadó por el sancionado y lesionado Pedri. Ya están recuperados Lewandowski y Olmo, pero ambos comenzarán desde el banquillo.

El Barcelona recibe al Elche este domingo en plena crisis de resultados, juego y sensaciones. Los de Hansi Flick están obligados en casa a ganar a uno de los equipos revelación de esta temporada tras la derrota en el Bernabéu que les deja a cinco puntos del liderato.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Szczesny. El portero polaco sigue defendiendo la portería culé y tiene pinta que hasta final de mes como mínimo seguirá siendo así. Joan García ha comenzado ya a realizar trabajo de césped de manera individual, pero hay que tener mucha cautela con su recuperación.

En la defensa del Barcelona tampoco habrá muchas novedades. Hansi Flick sacará la misma que alineó en el Bernabéu contra el Real Madrid. En los dos laterales formarán Koundé y Balde. Y la pareja de centrales será la formada por Eric García y Pau Cubarsí tras sufrir de lo lindo contra Kylian Mbappé el pasado fin de semana.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona, la gran novedad será la titularidad de Marc Casadó. El canterano azulgrana sustituirá a un Pedri que está sancionado y lesionado. Junto a él estará De Jong en el medio y por delante Fermín López en el enganche.

La delantera del Barcelona tampoco presentará sorpresas contra el Elche y formará con Lamine Yamal en una banda, Rashford en la otra y en la punta de ataque Ferran Torres.

Posible alineación del Barcelona contra el Elche

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Elche este domingo en la jornada 11 de la Liga: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Casadó, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.