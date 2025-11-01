El Barcelona prepara su duelo contra el Elche con Lewandowski y Dani Olmo recuperados

El Barcelona se ejercita durante la mañana de este sábado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper preparando su duelo de Liga contra el Elche en el Olímpico de Montjuic de este domingo con las novedades de Robert Lewandowski y Dani Olmo. Los dos jugadores azulgranas entrenaron con normalidad, recibirán el alta médica y estarán disponibles para Hansi Flick.

Buenas noticias para Hansi Flick. La enfermería del Barcelona va despejándose poco a poco. Lewandowski y Olmo han confirmado este sábado su recuperación y recibirán por fin el alta médica. Pero la plaga de lesiones todavía no ha terminado.

El Barcelona sigue teniendo a seis jugadores en el dique seco para este partido contra el Elche: Joan García, Ter Stegen, Gavi, Pedri, Raphinha y Christensen. El canario, además, está sancionado. El que también regresa es Hansi Flick al banquillo culé tras cumplir un partido de sanción en el Clásico de la semana pasada en el Bernabéu.

🔵🔴 Entrenamiento del @FCBarcelona_es previo al Elche. ✅ Lewandowski y Dani Olmo. ❌ Christensen no se ejercita por molestias. No estará mañana. 🚑 Joan, Ter Stegen, Gavi, Pedri, Raphinha. pic.twitter.com/rUl0UDuwIa — Alejandro Segura (@A_SeguraJ) November 1, 2025

El Barcelona ya prepara su duelo de este domingo contra el Elche para intentar apagar la crisis de resultados y juego que vive durante las últimas semanas. El mes de octubre del equipo azulgrana no ha sido positivo y la derrota en el Bernabéu ha dejado tocado a un equipo que no para, además, de recibir goles morales en forma de lesiones.

El Elche visita Montjuic como uno de los equipos revelación de la Liga. Recién ascendido, pero con unos resultados de un equipo que demuestra experiencia y madurez sobre el terreno de juego. Tres ex del Barça se verán las caras contra los de Flick: Iñaki Peña, Héctor Fort y Sarabia.