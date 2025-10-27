Lewandowski vuelve a entrenar con el grupo y se pone de objetivo el Elche

Robert Lewandowski es la gran novedad en el entrenamiento del FC Barcelona este lunes. Después de perder el Clásico, el delantero polaco se ejercitó con el resto de sus compañeros en la ciudad deportiva. Lo hizo con el grupo que no fue titular ante el Real Madrid, pero el regreso del atacante supone una gran noticia para vaciar la enfermería que tantos problemas están dando a Hansi Flick estas últimas semanas.

El futbolista de 37 años se lesionó durante el parón de selecciones de octubre con Polonia tras sufrir una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Una baja que ha ido cumpliendo con los plazos esperados y que ya provoca optimismo entre el cuerpo médico azulgrana para que pueda estar en la convocatoria para el partido de este domingo frente al Elche en Montjuic.

Los titulares del Santiago Bernabéu realizaron trabajo en el gimnasio para recuperarse del gran esfuerzo que hicieron el pasado domingo. Otro que también sigue quemando etapas de su lesión es Joan García. Aunque el guardameta aún necesita más plazos para que pueda estar disponible, el hecho de que Lewandowski esté tocando el alta supone una gran noticia para el Barça.

Aunque Ferran Torres está cumpliendo con garantías su puesto, en el conjunto culé echan de menos ese referente arriba que lleva una marcha más en cuanto al gol. En el Clásico lamentaron las bajas para poder buscar el empate y confían que en las próximas semanas sigan regresando los lesionados.

Esta temporada, Robert Lewandowksi está viviendo el fútbol desde otra perspectiva. A falta de un año de cumplir su contrato con el FC Barcelona, su futuro sigue siendo muy incierto. Apenas ha sido titular en cuatro ocasiones, pero suma tres goles, todos ellos en Liga. Aun así, su regreso son grandes noticias en Montjuic.