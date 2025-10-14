Lewandowski se lesiona y se perderá el Clásico

Robert Lewandowski se ha lesionado y no estará en el Clásico. El polaco sufre una rotura del bíceps femoral de su pierna izquierda y se espera que el tiempo estimado de recuperación vaya de tres a seis semanas. Es decir, no llegará al partido entre el Real Madrid y el Barcelona que se disputará el próximo 26 de octubre, en el Santiago Bernabéu. Al regresar del parón internacional, el delantero se ha sometido a pruebas y se ha desvelado una lesión muscular que le mantendrá de baja durante las próximas semanas, sumándose a la ya extensa lista de ausencias con las que cuenta Hansi Flick.

«El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión», afirma el Barcelona en un comunicado médico. Aunque el club no aporta información sobre el tiempo de baja estipulado, esta se irá casi al mes de recuperación, por lo que no llegará hasta, mínimo, la segunda semana de noviembre.

El jugador del Barcelona no jugó en el primer partido de Polonia en este parón de selecciones, un amistoso contra Nueva Zelanda, pero sí que estuvo durante los 90 minutos en el único encuentro clasificatorio para el Mundial que han disputado los de Jan Urban, contra Lituania. Allí, Lewandowski marcó el segundo tanto, con el que se confirmaba la victoria de los polacos y con el que se dejaban prácticamente asegurada, como mínimo, la repesca.

Lewandowski se ha lesionado durante el parón internacional, incrementando la lista de bajas del Barça, que ya cuenta con Raphinha, Olmo, Gavi y Ter Stegen, mientras que Ferran, Fermín y Lamine Yamal están entre algodones. Su lesión puede llevarle a perderse los próximos partidos del conjunto azulgrana hasta el próximo parón internacional, que además será clave para su selección, puesto que se jugarán el pase directo al Mundial 2026.