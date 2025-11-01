Cautela con la recuperación de Joan García

Cautela con la complicada lesión de Joan García en su rodilla izquierda. El portero blaugrana fue operado hace ya algo más de un mes y no está previsto que vuelva a la portería culé antes del parón de selecciones. Después del parón, a finales de noviembre, podría ser una opción. Pero el portero catalán no quiere prisas para no correr riesgos.

Tras jugar en Oviedo el pasado 25 de septiembre en la sexta jornada de Liga, Joan García sufrió una rotura del menisco interno de su rodilla izquierda que le iba a obligar a pasar por el quirófano. Un día después fue operado y el Barcelona decía esto sobre su tiempo de recuperación: «El Dr. Joan Carles Monllau le ha practicado una artroscopia. Se confirma que el tiempo de recuperación será entre 4 y 6 semanas, en función de la evolución».

Un mes o mes y medio de recuperación que prácticamente se ha cumplido en estos primeros días de noviembre. Pero hay que tener calma con Joan García. El portero culé, que ya se ha perdido seis partidos con su equipo, incluido el Clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, solamente lleva cinco días trabajando sobre el césped. Pero de manera individual y no con el grupo.

El portero catalán quiere llevar su recuperación con mucha cautela para no sufrir recaídas o retrocesos en la misma. Las lesiones de rodilla en porteros son siempre complicadas y hay que tener calma a la hora de volver. Quizás después del parón de selecciones, contra el Athletic el 22 de noviembre podría ser una fecha para volver. Antes parece imposible. Pero hay que ver siempre la evolución del portero, que repetimos todavía no ha vuelto a entrenar con el grupo.

Joan García fichó por el Barcelona para ser titular. Y así fue hasta su lesión. No tuvo que competir el puesto con un Ter Stegen que comenzó el curso lesionado y que sigue en el dique seco. Y ahora Szczesny aprovecha la lesión de ambos, y tampoco lo está haciendo mal. Sus paradas en el Clásico evitaron una goleada. Joan sigue avanzando en su recuperación, pero con cautela. Su regreso al Barça es clave, pero sus sensaciones serán las que marquen su disponibilidad. Finales de noviembre puede ser quizás una fecha para verlo de nuevo bajo los palos culés coincidiendo además con el regreso del equipo al Camp Nou.