Las lesiones engullen al Barcelona: el 65% de la plantilla culé ha estado de baja

Las lesiones han engullido al Barcelona esta temporada con hasta 15 jugadores entrando en la enfermería en algún momento del curso. El equipo culé está pagando en este momento de la campaña los golpes, recaídas y roturas musculares de una plantilla mucho más mermada que el pasado curso. Ya van 16 lesiones a estas alturas de la temporada.

El calvario de las lesiones está golpeando a Hansi Flick este curso. El año pasado, la clave de su equipo fue el gran desgaste físico que en cada partido desplegaba su plantilla. Ahora eso ya no pasa. En el Clásico del Bernabéu se vio. El Barça está mucho más desgastado y no presiona con la misma intensidad. El cambio es notorio.

Pero ya no solamente es la energía. Las lesiones que está sufriendo el Barcelona a estas alturas son preocupantes. El año pasado a finales de octubre acumuló 11 lesiones. Ahora ya lleva 16 y hasta 15 jugadores blaugranas han sufrido al menos una lesión en esta temporada.

La última ha sido la de Pedri. El mediocentro canario va a estar un tiempo fuera de los terrenos de juego y es una baja muy sensible para el Barcelona. Ahora mismo, ocho jugadores del equipo azulgrana no tienen el alta médica: Pedri, Gavi, Ter Stegen, Christensen, Joan García, Raphinha, Lewandowski y Dani Olmo.

Los dos últimos ya entrenan con el grupo, pero todavía no tienen el alta médica. Una enfermería del Barcelona que está repleta y que de momento está repercutiendo en los resultados negativos del equipo y sobre todo en el juego, sensaciones y rendimiento. Por ejemplo, Lamine Yamal está recuperado de su lesión (pubalgia), pero todavía no ha recuperado su forma para volver a ser el que era antes de caer dentro de la enfermería.

15 jugadores del Barcelona han sufrido alguna lesión esta temporada en algún momento: Joan García, Marc Bernal, Gavi, Ter Stegen, Balde, Christensen, Pedri, De Jong, Fermín, Dani Olmo, Ferran Torres, Raphinha, Lamine Yamal, Koundé y Lewandowski. Lo que representa que el 65% de la plantilla azulgrana ha pasado por la enfermería en algún momento. Koundé no llegó a tener parte médico, pero durante varios momentos de la temporada se perdió entrenamientos por enfermedad o golpes.

Por lo tanto, solamente ocho jugadores de la plantilla del Barcelona no han sufrido ninguna lesión en lo que llevamos de temporada: Szczesny, Araujo, Gerard Martín, Cubarsí, Eric García, Casadó, Rashford y Roony. Otro dato que sorprende. Como que desde finales de agosto no ha habido una sola semana en la que el Barcelona no sume un jugador a la enfermería.