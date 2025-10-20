Se hace viral el repentino ‘crecimiento’ de 10 cm de Joan García en los cromos tras fichar por el Barça

¿Es posible pasar de 181 centímetros de altura a 191 en apenas un año? Es lo que se pueden preguntar muchos de los fervientes seguidores de los cromos de la Liga, esos que año tras año intentan completar la colección, con todos los jugadores de los 20 clubes del campeonato doméstico, al ver la notable diferencia que, de un curso a otro, ha vivido el actual portero del Barça Joan García: ¡ha crecido 10 centímetros!

Todo viene a raíz de un cómico tweet en la red social X, ante Twitter, que ha publicado el usuario @JMOR81, donde comparte los cromos de Joan García de la pasada temporada y de la actual. Apenas hay diferencias entre uno y otro cromo, más allá de los 25 millones de euros que provocaron el cambio del Espanyol al Barça, así como la notable diferencia de altura, una de las características que siempre vienen reflejadas en los cromos.

En el Espanyol, en la pasada temporada 24/25, los datos en relación a Joan García son los siguientes. Como fecha de nacimiento, el año 2001 y en cuanto al peso 79 kilos. Hasta ahí todo normal, excepto cuando se consulta la altura, donde apuntan a 1.81 metros para el guardameta perico, algo que no corresponde con la realidad. Es por eso que los datos de la presente temporada, la 25/26, con Joan García ya en el Barcelona repiten datos excepto con la altura, fijando su estatura correcta de 1.91 metros.

Fijaros la diferencia de altura el año pasado 1.81 m y este año 1.91 m !!!! 10 cm más…. Algo pasa!!!!! Solo opiniones muy locas !!! Vamos !!!! #rcde pic.twitter.com/R0W7lyzN4E — JWB (@JMOR81) October 19, 2025

“¡Fijaros la diferencia de altura el año pasado 1.81 metros y este año 1.91 metros! 10 centímetros más… Algo pasa”, explica este usuario en su perfil de X, un post que se ha viralizado sobremanera en las últimas horas desde su publicación, con más de un millón de visualizaciones en la plataforma. Son muchos los que no han entendido el humor detrás del usuario, destacando que se trata de un error de la edición de la pasada temporada, mientras que otros destacan otros aspectos a valorar.

“Si tu mayor fuente de confianza son unos cromos igual tienes que hacértelo mirar”, le dice otro usuario que no entendió al primero, algo que le destacó respondiéndole: “Ya sé que hubo un error el año pasado con los cromos. Parece que la gente no tiene sentido del humor”.

Tras éste, los comentarios son de todo tipo. Desde el que hace alusión a “un gran estirón con 24 años” entre risas, al que tira de ingenio por el cambio de club afirmando que “es porque ahora está en un equipo de más altura”, que “el Barça aporta grandeza” o que “la diferencia es que el año pasado estaba en un equipo pequeño y este año en uno más grande”. También está el que apunta a algo más físico: “Fíjate la cara que llevaba Joan cuándo vestía la camiseta del Espanyol y cuando vestía la del Barça. Yo veo diferencia en los ojos que tiene bolsas y en la nariz que le ha crecido… parece”.