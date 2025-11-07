Simeone: «¿Ausencia de Julián Álvarez en los premios FIFA? Yo no tomo la decisión…»

Cuando el pasado jueves se publicó la lista de los premios The Best, una cuestión dominó todas las conversaciones en clave atlética. ¿Dónde está Julián Álvarez? Su ausencia entre los nominados a mejor jugador del año llama la atención después de que cuajara el mejor curso goleador de su carrera deportiva. Simeone analizó está cuestión y pasó revista a su equipo antes de recibir al Levante en el Metropolitano.

«No soy quien toma las decisiones de si está o no. Entiendo lo que transmite. Para nosotros es importantísimo, seguramente de los mejores delanteros del mundo. Lo tenemos nosotros, hay que cuidarlo, y ojalá nos siga dando todo lo que nos da, que es muchísimo. Aunque, con todo el respeto, me centro en el Levante, un equipo que trabaja bien en la parte defensiva, que como visitante ha sacado resultados importantes y que tiene gente rápida de mitad de cancha hacia adelante», aseguró Simeone.

El Cholo ha encontrado un equipo base que ha desembocado en poco protagonismo para algunos futbolistas (Pubill, Carlos Martín, Raspadori…). «Es parte de la gestión que los entrenadores necesitamos tener. Los chicos juegan al fútbol, y eso, jugar al fútbol, no es ser suplente de fútbol, sino jugar, y ellos tienen siempre la necesidad de hacerlo. Es lógico y así tiene que ser. Cuando uno llega a un equipo no firma un contrato para jugar siempre de titular, viene a ayudar al equipo a crecer y a ser mejor. Para eso necesitamos a todos, y cuanta más gente involucrada tengamos, mejor. Después existirán los enfados, como han existido siempre. Estará en el respeto que luego tengan hacia sus entrenadores y hacia el club», sostuvo Simeone.

Uno de esos jugadores que menos ha jugado es Marc Pubill, quién ha recibido un intensivo para poder actuar también como central. «Cuando lo necesitemos, tiraremos de él. Está preparado en cuanto a su trabajo diario y su compromiso en los entrenamientos. No ha participado mucho. Entró en un partido determinante, contra el Rayo, cuando perdíamos 1-2, y lo hizo muy bien, con mucha calma, y lo sacamos adelante, algo muy importante en este proceso. Fue importante y no me olvido. Tengo respeto por su trabajo, y espero que, cuando le toque jugar, lo haga en consecuencia», detalló Simeone.

Por último, el Cholo analizó la dualidad de Hancko y el empuje de los jugadores que entran al terreno de juego como suplentes. Hancko puede hacerlo muy bien tanto de central como de lateral. Puede ser tercer central cuando jugamos con cinco atrás. Nos aporta muchísimas cosas, con sus distintas características. Que los jugadores suplentes marquen muchos goles habla muy bien de ellos a nivel mental. El equipo somos todos, ojalá que puedan seguir manteniéndolo».