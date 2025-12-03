Simeone se ‘barceloniza’ con otro peloteo para tapar el fracaso del Atlético

Diego Pablo Simeone no esconde su fanatismo y admiración por el FC Barcelona. Después de ver cómo le remontaba otro partido Hansi Flick, el Atlético perdió una oportunidad de oro de dormir colíder y generar nuevas ilusiones en el aficionado rojiblanco para pelear la Liga. Sin embargo, su rueda de prensa se cargó especialmente de halagos hacia el rival directo, una práctica que empieza a ser exageradamente habitual.

Más allá del doble rasero con el criterio arbitral, el técnico argentino se deshizo en varias de las preguntas para, no solo destacar la calidad culé, sino para poner por las nubes el nivel y estilo que ha construido el alemán: «Sabemos que ellos tienen jugadores muy buenos. Juegan con gente por dentro para invitar a salir a los centrales y que aparezca el desorden y hoy les salió muy bien en esas situaciones», empezó.

«Es justo porque ellos hicieron tres goles y nosotros solo uno. Hay maneras de irse cuando uno pierde, y hoy el equipo compitió contra un equipo que juega muy bien. Para ganar una competición te vas a encontrar a un equipo de este calibre en algún momento. Estoy tranquilo porque los chicos hicieron todo lo que pudieron hacer», añadió el Cholo.

También tuvo buenas palabras para Raphinha mostrando su total indignación porque no le votasen lo suficiente para haber ganado el Balón de Oro. Terminó quinto y para Simeone fue una injusticia: «Me encanta. Juega de todo, juega de extremo, carrilero, banda, mediapunta… marca goles y presiona. No sé cómo el año pasado no ganó el Balón de Oro, pero bueno, es fútbol y la gente puede elegir a quien quiera. Yo lo elijo a él. A mí me encanta», comentó.

Simeone, total admiración por lo que hace el Barcelona

No es la primera vez que Simeone halaga el trabajo del club azulgrana. El pasado mes de septiembre ya confesaba cuál era su debilidad: «El Barcelona es el equipo que más me gusta. Tiene otras características y otros jugadores. Atacan bien, juegan con extremos.. juegan en equipo. Nosotros no jugamos tan mal y explotamos las características de nuestros futbolistas», dijo.

Incluso el pasado mes de febrero durante la temporada pasada recordó a Hansi Flick después de empatar con el Real Madrid: «El Barcelona, insisto, es el mejor equipo, ataca muy bien. Tiene una velocidad muy grande en sus acciones, futbolistas fantásticos”, expresó. Ya son 19 visitas sin ganar el Camp Nou (la temporada pasada lo hizo en Montjuic), y Simeone parece haberse rendido ante la superioridad que tanto echa flores.