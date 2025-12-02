Simeone se conforma con la derrota en Barcelona: «Me ha gustado el equipo»

Simeone compareció en la sala de prensa del Camp Nou para analizar la derrota del Atlético de Madrid contra el Barcelona en la jornada 19 de Liga. Los rojiblancos se adelantaron con un gol de Baena y el equipo culé remontó con los tantos de Raphinha, Olmo y Ferran.

«Empezamos bien y lograron hacernos daño por dentro. En el segundo tiempo fueron ellos mejores y en los últimos 20 minutos buscamos el partido. Me gustó el equipo», comenzó señalando el entrenador argentino ante la prensa.

«Sabemos que ellos tienen tipos buenos, juegan mucho por dentro para que desaparezcan los centrales con el desorden que buscan con su juego y les ha salido bien», añadió Simeone.

«En el descanso sabíamos que si le dejábamos jugar por dentro lo iban a hacer bien. El equipo atacó al final y me gustó», dijo un conformista entrenador del Atlético de Madrid.

«La lesión de Cardoso nos hace mover un poco, teníamos una expectativa importante», añadió. «Siempre esperamos más de Julián porque es un jugador diferencial y el más importante que tenemos en el equipo. Seguramente aparecerá en el próximo partido», sentenció Simeone.