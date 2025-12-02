Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona ante el Atlético

El Barcelona consiguió un triunfo decisivo para su candidatura a revalidar el título de Liga. El equipo azulgrana superó por 3-1 al Atlético de Madrid en un encuentro en el que los de Hansi Flick se sobrepusieron al tanto inicial de Álex Baena. Raphinha y Dani Olmo fueron los encargados de darle la vuelta a un partido que hace mucho más líder al Barcelona en la clasificación de la Liga. Ferran cerró el resultado en el tiempo de descuento.

Los pupilos de Hansi Flick suman 37 puntos tras 15 partidos y se aseguran la cabeza de la tabla haga lo que haga el Real Madrid. El equipo azulgrana ha enlazado una racha de cinco victorias consecutivas en Liga tras su derrota en el Clásico celebrado en el Bernabéu.

Sin un excesivo brillo, los culés se sitúan como líderes destacados de la competición con este triunfo y distanciando a un Atlético de Madrid que ahora se queda con 31 puntos. El equipo de Simeone venía de una racha de victorias en Liga que ascendía a seis encuentros consecutivos.

El Barcelona comanda la clasificación de la Liga y ve muy factible su opción de ser campeón de invierno. Los culés tendrán que asegurar esa condición en el último partido complicado que tienen en Liga en este mes de diciembre y que les medirá al Villarreal en el estadio de La Cerámica.

El Atlético, por su parte, intentará olvidar este mal sabor de boca este próximo sábado en una visita a San Mamés para medirse con el Athletic. Veremos si los rojiblancos vuelven a mejorar sus sensaciones y reengancharse a una clasificación de la Liga que ha dejado al Barcelona muy destacado tras este triunfo. El equipo culé cuenta ahora con cuatro puntos de ventaja con el Real Madrid a falta de que los blancos jueguen mañana miércoles.