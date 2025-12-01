Simeone sobre la imagen de Flick hundido: «Jugar no es simple y tenemos emociones»

Simeone compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Centro Deportivo Majadahonda para analizar el duelo adelantado de la jornada 19 de Liga que disputará el Atlético de Madrid contra el Barcelona este martes en el Camp Nou.

«Nunca opino de lo que opinan los demás, cada uno tiene sus pensamientos. Seguimos trabajando en mejorar como equipo. El margen de mejora es mucho más de lo que demostramos», comenzó declarando Simeone sobre las palabras de Flick en rueda de prensa elogiándolo.

«El partido que nos esperamos es clarísimo. Tienen un ataque increíble. Tienen una forma de juego muy importante, tendremos que estar fuertes para poder competir. Tendremos que llevar el partido a donde les podamos hacer daño», añadió el entrenador colchonero.

«Es un equipo que ha demostrado su estilo. No cambian su estrategia de ataque y la línea adelantada como vienen utilizándola. Tienen muchas variantes», comentó Simeone en sala de prensa.

Sobre Giménez: «Es importantísimo para nosotros. Ojalá pueda mantener su nivel». El entrenador rojiblanco no quiso opinar sobre el árbitro del partido: «No suelo opinar de los árbitros. Tengo mucho respeto, intento ayudarlos».

«Es normal, somos personas y tenemos emociones. Siempre del lado de la línea para fuera es fácil ver y pedir cosas. Jugar no es simple y jugar tantos partidos seguidos es complicado. De nuestro lado, siempre queremos lo mejor», comentó Simeone sobre la imagen devastado de Flick.

«Marcos sigue en su trabajo de recuperación. Marc y Molina son diferentes. Nahuel es mucho más ofensivo y profundo. Pubill nos puede dar otro tipo de juego y puede jugar de central», comentó sobre la baja de Llorente.