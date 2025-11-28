Simeone: «Aún no hemos decidido si jugará Oblak o Musso»

Diego Pablo Simeone sabe de la importancia de mantener el nivel de cara a las aspiraciones esta temporada. Después de un inicio complicado, el entrenador argentino valoró la importancia de tener a todos sus jugadores enchufados de cara a los próximos meses donde tendrá que lidiar con varias competiciones. También analizó en rueda de prensa los futbolistas que menos minutos están teniendo esta temporada en el Atlético y el gran nivel de Musso para abrir una posible competencia con Jan Oblak, del que todavía se desconoce si jugará ante el Real Oviedo según Simeone.

Oblak: «Entrenó bastante bien. Veremos cómo está en el entrenamiento de mañana por la mañana y tomaremos la decisión de si sale él o Musso».

Falta de minutos de Almada, Pubill y Raspadori: «Los minutos que tienen son los que necesita el equipo. El entrenador decide que puedan competir. Estoy contento con el trabajo de todos. Pongo a los mejores que creo cada partido. Saben que, cuando firman un contrato con el Atlético, van a tener que competir. Eso conlleva tener más o menos minutos. Mejor calidad que cantidad, pero les necesitamos a todos porque tenemos cuatro competiciones y les vamos a necesitar.

Johnny Cardoso: «Imagino que no esperaba que iba a jugar. Confiamos en él y esperamos que pueda demostrar con hechos y el campo hablará».

Momento dulce del Atlético: «No me detengo a pensar eso. Pienso partido a partido. Vamos a enfrentar a un equipo que ha crecido en los últimos partidos con el nuevo entrenador. Son valientes y han competido bien los dos últimos partidos».

Goles a balón parado: «¿Tantos? Ante el Eintracht lo hizo Giuliano. La pelota parada es importante para todos los equipos. Necesitamos seguir mejorando porque tenemos buenos golpeadores y cabeceadores. Hemos tenido más posibilidades de marcar así en los últimos partidos».

Mejoras: «Estamos mostrando en los entrenamientos imágenes de situaciones para mejorar a pesar de que haya poco tiempo entre partido y partido».

Competencia entre Oblak y Musso: «No me voy a ir a años anteriores, pero su personalidad, compañerismo y energía positiva es valorable. La temporada pasada ya lo hizo bien y ahora está rindiendo a buen nivel. Eso es bueno para Oblak y para el equipo».