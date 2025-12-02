Xabi se pone serio y cambia la rutina para Bilbao

Xabi Alonso ha decidido cambiar el plan del Real Madrid en su visita a San Mamés. Los blancos acostumbran a viajar a la ciudad donde se disputa el partido en el campeonato nacional de Liga el día antes siempre que este encuentro se celebre en los horarios de las 14:00 o de las 16:15 horas. Si es más tarde, es decir, a partir de las 18:30 horas, el plan es desplazarse el mismo día del encuentro. El partido que medirá a los blancos contra el Athletic se juega a las 19:00 horas del miércoles, pero el donostiarra ha decidido que sus jugadores llegarán a Bilbao este mismo martes. Sí, ha cambiado el plan.

La plantilla del Real Madrid entrenará a las 15:45 en Valdebebas y, a continuación, pondrá rumbo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para coger un avión que despegará de la capital de España el martes a las 19:00 horas y tiene previsto aterrizar en Bilbao a las 20:00 horas. Después, se montarán en el autobús del equipo y acudirán al hotel Meliá Bilbao. Una vez allí, se concentrarán hasta que el miércoles, pasadas las 17:15 horas, pongan rumbo a San Mamés, donde se jugará el partido. Tras el encuentro, regresarán a Madrid, donde tienen previsto aterrizar a las 23:40 horas.

Esta decisión ha llamado la atención y en el club reconocen que no es lo habitual. Y es que, esta misma temporada, Xabi Alonso no ha concentrado a sus jugadores ni para disputar el derbi que se celebró en el Metropolitano a las 16:15 horas. Su plantilla fue citada en Valdebebas a las 11:00 horas.

Una situación complicada

La situación en el vestuario del Real Madrid es complicada y Xabi Alonso, con esta decisión, no quiere castigar a sus futbolistas ni mucho menos, sino que quiere que estén juntos antes de un partido que se antoja capital para la Liga y, sobre todo, para el futuro del proyecto del entrenador donostiarra al frente del banquillo madridista.

La situación empieza a ser límite. El Real Madrid encadena tres empates consecutivos en Liga y ha perdido el liderato tras un mes catastrófico en el que solo han sido capaces de ganar, no sin apuros, al Olympiacos en la Champions. Desde Valdebebas reconocen que Xabi Alonso no es el principal culpable de todos los males que rodean al equipo blanco y también señalan a una plantilla que está demostrando una falta de calidad importante. Desde el club reparten culpas, aunque todas las partes saben que el eslabón más débil en estos casos siempre es el entrenador.