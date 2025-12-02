Otro problema para Xabi: el reincidente Gil Manzano pitará la ‘final’ del Real Madrid en San Mamés

La RFEF ha designado a Jesús Gil Manzano como árbitro principal para el Athletic-Real Madrid de este miércoles en San Mamés, correspondiente a la jornada 19 de Liga, adelantada por la Supercopa de España. Será la segunda vez esta temporada que el colegiado extremeño pitará al conjunto madridista. La última fue en Anoeta contra la Real Sociedad en un partido marcado por la polémica expulsión de Dean Huijsen, que hizo al Madrid jugar con 10 casi todo el partido. En el VAR estará Daniel Trujillo Suárez.

El balance del Real Madrid con Gil Manzano es de 42 victorias, seis empates y seis derrotas en 54 partidos. No obstante, el de Don Benito tiene un largo historial de polémicas contra el equipo blanco: seis expulsiones y ocho goles anulados. Además de ser el árbitro que expulsó a Huijsen en Anoeta, es el que anuló el gol a Jude Bellingham en Mestalla que daba la victoria al Real Madrid. El colegiado señaló el final del partido justo antes de que el inglés rematara el que habría sido el 2-3.

Entre las rojas mostradas al Real Madrid destaca que las dos únicas rojas que vio Casemiro en sus 336 partidos con el conjunto merengue fuesen con Gil Manzano de árbitro principal. Su rigurosidad en las acciones del cuadro blanco es muy milimétrica. También es el árbitro que le pitó tres penaltis en contra al Real Madrid por primera vez en Liga. Fue en Mestalla en noviembre de 2020.

Con los goles anulados pasa algo similar, donde Gil Manzano le ha quitado al Real Madrid hasta ocho tantos frente a tres del equipo contrario. Concretamente, lo más destacado es que tres de esas ocho fueron en un mismo partido, en la temporada 2022-23 frente al Elche. Todos por fuera de juego, y dejando la imagen inédita de la cadera de Karim Benzema adelantada.