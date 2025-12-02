Xabi Alonso vivirá una finalísima contra el Athletic

Xabi Alonso se la juega contra el Athletic el próximo miércoles. Tras empatar en las tres últimas jornadas de Liga frente a Rayo Vallecano, Elche y Girona, todo lo que no sea sumar los tres puntos frente al conjunto vasco en San Mamés pondrá en un problema al vasco. El empate le llevaría a vivir una situación complicada, aunque con su futuro, en principio, a salvo; una derrota por la mínima le llevaría a una situación difícil, mientras que caer de manera grosera podría obligar a la cúpula madridista a tomar decisiones.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Mega que «Creo que si se empata en Bilbao no pasa nada. Si el miércoles próximo a las nueve de la noche, el Real Madrid ha perdido contra el Athletic hay muchas opciones de que Xabi Alonso deje de ser entrenador. ¿Y por qué no Álvaro Arbeloa?», añadió.

El empate contra el Girona no ha sentado bien dentro del Real Madrid y ha agitado los nervios en la cúpula madridista. Los blancos se han metido en una espiral complicada tras un mes en el que solo han sido capaces de ganar un partido: al Olympiacos en la Champions y con mucho sufrimiento.

Son varias las voces dentro de los despachos de Valdebebas que consideran que una derrota contra el Athletic pondría en una situación muy complicada a Xabi Alonso. «Sería difícil sostenerle», aseguran dentro de la entidad madridista algunos sectores. No obstante, todos confían en que haya alguna reacción.

Al mismo tiempo, Xabi Alonso va perdiendo apoyos en las esferas más altas del Real Madrid. Esto le pone en una situación compleja, ya que si no tiene la confianza plena de los mandamases del Real Madrid es evidente que tiene mucho más complicada su continuidad en caso de volver a pinchar contra el Athletic.

Lo que es seguro es que tanto la cúpula como el vestuario miran al partido contra el Manchester City que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu el próximo miércoles. Si no hay un batacazo en Bilbao, donde realmente se la jugará el donostiarra será en la Champions contra el equipo dirigido por Pep Guardiola. Esa es su gran final, aunque antes tiene que llegar a ella.

Zidane, un deseo

En las oficinas de Valdebebas se habla de quién podría ser el recambio de Xabi Alonso en caso de tener que tomar una decisión porque la dinámica no varía. El nombre más pronunciado es el de Zidane, un entrenador de plena confianza para Florentino Pérez. Es verdad que el galo tiene un acuerdo con Francia para ser su seleccionador una vez finalice el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero una llamada desde Valdebebas podría cambiarlo todo.

Recientemente, se vio al galo junto a Florentino Pérez en el partido de la NFL que se celebró en el Santiago Bernabéu, por lo que la relación, tras haber atravesado un bache, vuelve a ser muy buena.