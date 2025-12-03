El doble rasero de Simeone con los árbitros cuando juega contra el Barça: ni un sólo comentario

En sus comparecencias ante los medios de comunicación tras la derrota del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona, Diego Pablo Simeone no hizo mención a la actuación arbitral. Una actitud que dista de la que ha tenido en varios de sus duelos ante el Real Madrid. Especialmente recordados son sus continuos comentarios sobre el doble toque en un penalti de la pasada temporada obra de Julián Álvarez.

El técnico argentino tuvo que responder a la pregunta de la posible expulsión de Gerard Martín, que derribó a Giuliano Simeone cuando encaraba la portería de Joan García, pero no entró a valorar la acción. Tampoco lo hizo con el penalti que De Burgos Bengoetxea concedió al conjunto culé por un leve contacto de Barrios con Dani Olmo dentro del área.

La acción del penalti no influyó en el resultado por el fallo de Robert Lewandowski, pero la no expulsión de Gerard Martín al filo del descanso sí fue decisiva para el devenir del encuentro. «Pudieron adelantarse al final del primer tiempo, y nosotros también, en la expulsión o no de Giuliano. Va para el arco, no va, no se entiende bien y pudo haber cambiado un poco el desarrollo y fue un buen partido de ver», comentó Simeone sobre la polémica arbitral en rueda de prensa.

El técnico argentino, en cambio, se mostró satisfecho con el partido de su equipo a pesar de la derrota por 3-1. «No la pudimos completar, pero me gustó el equipo», declaró el entrenador del Atlético de Madrid tras el encuentro. La derrota en el Camp Nou cortó una racha de siete victorias consecutivas de los rojiblancos y 13 partidos de Liga sin perder. «No me detengo en la racha, me paro en el partido de hoy. Me voy contento con el que hizo el equipo. Competimos en todo momento contra un equipo que juega muy bien», expresó Simeone sobre un partido en el que, de haber sumado una victoria, hubiera igualado al Barcelona en lo más alto de la clasificación liguera.

La racha de Simeone en el feudo del Barça

En sus últimas 19 visitas al feudo del FC Barcelona, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone no ha logrado sumar una sola victoria. Hay que remontarse al año 2006, casi una década atrás, para encontrar un triunfo rojiblanco a domicilio ante los blaugranas. El argentino no ha podido sumar ningún triunfo en el Camp Nou, ni tampoco en el ‘exilio’ en Montjuic. La racha se extiende hasta los 26 partidos sin conocer la victoria a domicilio al incluir los años previos a la llegada de Simeone.

El entrenador colchonero se deshizo en elogios hacia el Barcelona tras el partido y, en concreto, con la actuación de Raphinha. «Me encanta. Juega de todo, donde le pongan, y hace goles preciosos. No sé cómo no ganó el Balón de Oro», reclamó Simeone sobre el brasileño, autor del primer tanto del conjunto culé.