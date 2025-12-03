A la cuarta fue la vencida: el Barça aprueba contra el Atlético su primer gran examen de la temporada

A la cuarta fue la vencida para el Barcelona. Los de Hansi Flick recuperaron la sonrisa el pasado martes por la noche en el Camp Nou tras superar su primer gran examen de la temporada después de suspender los tres anteriores. Un aprobado que puede estudiarse incluso como un notable. Aunque para el entrenador germano fue un sobresaliente y casi una matrícula de honor. Lo que está claro es que el cuadro culé logró su mejor resultado del curso ante su gente y afianza su liderato en la Liga.

Lo que el sábado en Barcelona eran caras tristes, como la de Flick devastado en el banquillo tras discutir con su amigo Marcus y ver como el equipo no hacía en el campo lo entrenado entre semana, se convirtieron en sonrisas y euforia en el Camp Nou tras superar al Atlético de Madrid.

Hansi Flick tenía que superar este gran examen tras los tres tropiezos anteriores este curso. Perdió contra el Real Madrid, perdió contra el PSG y perdió contra el Chelsea. Los grandes eran un marrón para el equipo culé. Estaba obligado a ello para cambiarle la cara al equipo y enchufarle a su plantilla una gran dosis de confianza para lo que queda hasta final de año. Y lo aprobó con buena nota.

El Barcelona superó el examen ante el Atlético de Madrid, y no fue sencillo. Empezó perdiendo con un gol de Baena que volvió a desnudar la defensa culé. Sigue siendo lo peor de este Barça. Esa defensa tan endeble. Pero luego se hizo más fuerte y no volvió a encajar ante un equipo con gol.

Fue capaz de superar ese primer golpe como hacía el año pasado y remontó el partido con los goles de Raphinha, Olmo y Ferrán. Y lo hizo bien. Demostrando que quiere volver a ser el Barcelona del año pasado. Y Flick terminó eufórico con esta victoria. Vio a su Barça del año pasado y así lo explicó ante los medios: «Perfecto partido. Hemos actuado en otro nivel. Hemos jugado ante un gran equipo y hemos luchado como un equipo. Hemos estado juntos. Ha sido genial y fantástico».

El Barcelona superó su primer gran examen de la temporada a la cuarta del curso y dio síntomas de mejoría en un partido que era muy complejo por el gran momento de forma que vivía el Atleti. Los de Flick dieron la cara y se hacen fuertes en el liderato de la Liga.

«Las derrotas ante el Madrid, PSG o Chelsea son pasado. Hoy hemos hecho un gran partido y tenemos que estar centrados en nuestro próximo partido», sentenció Flick en rueda de prensa. Lo tiene claro: este es el Barça que él quiere.