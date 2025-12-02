Eufórico Flick: «El equipo ha estado en otro nivel»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Camp Nou para analizar la victoria del Barcelona contra el Atlético de Madrid en la jornada 19 de Liga. Los goles de Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres remontaron el gol inicial de Baena.

«Perfecto partido. Hemos actuado en otro nivel. Hemos jugado ante un gran equipo y hemos luchado como un equipo. Hemos estado juntos. Ha sido genial y fantástico», comenzó declarando un Hansi Flick muy contento que recuperó la sonrisa tras esta victoria ante el Atlético de Madrid.

«Estoy muy satisfecho. Es como lo habíamos dicho. Importante que vuelvan más jugadores. No están al 100% todos y los hemos tenido que cambiar. Hemos tenido más movilidad y hemos creado más espacios», añadió el entrenador del Barcelona.

«Raphinha es un jugador muy importante para nosotros. Pedri está bien, un poco cansado. Olmo tiene problemas en el hombro, veremos mañana», comentó el técnico alemán.

«Necesitábamos esta victoria. Está muy bien ganar confianza contra un gran equipo como este. Estoy muy contento», dijo Flick ante los medios de comunicación.

«Los jugadores que han entrado hoy han conectado enseguida con el equipo y esto es muy bueno. Esto es lo que quiero, que haya responsabilidad tanto defensiva como ofensiva», analizó el entrenador alemán en rueda de prensa.

Sobre la baja de De Jong: «Espero que Frenkie esté disponible para el Betis. Cuando tienes hijos es normal que no duermas bien o tengas mal cuerpo».

«Las derrotas ante el Madrid, PSG o Chelsea son pasado. Hoy hemos hecho un gran partido y tenemos que estar centrados en nuestro próximo partido», sentenció.