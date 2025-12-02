El Atlético reclama tarjeta roja a Gerard Martín por privar a Giuliano de un mano a mano

El Barcelona-Atlético de Madrid estuvo lleno de polémica en la primera parte. Además de por el gol que De Burgos Bengoetxea estuvo cerca de anular al equipo rojiblanco por un fuera de juego inexistente y que acabó valiendo porque Álex Baena estaba claramente habilitado, por una acción que se produjo en el descuento y por la que los colchoneros reclamaron tarjeta roja para Gerard Martín.

«Creo que se mete directamente al área Giuliano, sabiendo lo rápido que es puede terminar mano a mano con el portero», dijo Nahuel Molina, defensa del Atlético en su camino hacia vestuarios. Y es que el hijo de Simeone fue derribado por el canterano culé en su carrera hacia el área cuando éste era el último hombre del Barça. El partidazo de Liga fue de poder a poder, pero el árbitro debió expulsar a Gerard Martín a juicio del jugador rojiblanco.

Lo cierto es que Giuliano estaba escorado hacia dentro y en carrera podría haber tenido la oportunidad de retar a Joan García. Además, el argentino se quedó muy dolido sobre el césped durante unos segundos. De Burgos Bengoetxea tan sólo amonestó al defensa azulgrana y González Fuertes no le corrigió desde el VAR.