Hernández Maeso arbitrará el Betis-Barcelona e Iglesias Villanueva estará en el VAR

Francisco José Hernández Maeso dirigirá el duelo de la jornada 15 de la Liga entre el Real Betis y el Barcelona este sábado a partir de las 18:30 horas en el estadio de La Cartuja. Será la segunda vez que este colegiado arbitre al Barça después de un partido en Leganés el pasado curso. En el VAR estará Iglesias Villanueva.

El Barcelona visita al Real Betis este sábado en una de las salidas más complicadas que tiene el equipo dirigido por Hansi Flick en el calendario liguero. El cuadro azulgrana quiere mantener el liderato ante un conjunto verdiblanco que viene con la moral por las nubes tras llevase el derbi sevillano.

El colegiado encargado de impartir justicia en este partido será Hernández Maeso. Será la segunda vez que pite un partido del Barcelona en Liga después del de la temporada pasada en Butarque contra el Leganés. 0-1 ganó el equipo blaugrana aquel duelo.

En el VAR estará Iglesias Villanueva. Un colegiado polémico, ya que fue el que decidió que la entrada de Carlos Romero a Mbappé el año pasado en un Espanyol-Real Madrid no fuese roja a pesar de la gravedad de dicha falta. Y el mismo colegiado que sí decidió que la entrada a Cabrera a Lamine Yamal, también la temporada pasada, fuese motivo de expulsión siendo mucho menos severa.