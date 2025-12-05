La locura con los peluches de la mascota del Barcelona: agotado en minutos y reventa a más de 70 euros

La venta del peluche de la mascota CAT ha sido una completa locura en el FC Barcelona. En apenas unos minutos, la remesa de 5.000 ejemplares se ha agotado después de formarse largas colas en las tiendas físicas del club y se saturara la tienda web. Un producto que no ha tardado en salir a la reventa a precios totalmente desorbitados.

Después de a gran acogida que tuvo el personaje creado para conmemorar el 125 aniversario del club, Joan Laporta decidió sacar en colaboración con los hermanos Grangel una preventa este jueves a través del e-commerce del club. Un lanzamiento que rápidamente se agotó a pesar de haberse sacado en exclusiva únicamente para los socios y socias. Ante la gran acogida, el Barça sacó pecho del éxito y anunció que este viernes estaría disponible para el resto de aficionados en todo el mundo.

Desde primera hora de la mañana se aglutinaron muchas personas para hacerse con su peluche a un precio de 34,99 euros. Una cantidad, a pesar de ser algo elevada, tuvo una gran repercusión comercial embolsándose en torno a 175.000 euros. A raíz de dicha fórmula, el club trabaja en posibles colaboraciones y patrocinios vinculados directamente al personaje, con el objetivo de impulsar las primeras activaciones comerciales a lo largo de 2026.

La afición del Barcelona hace negocio con el peluche CAT

Sin embargo, al igual que pasa con las entradas en partidos grandes, la reventa no ha tardado en aparecer. En las principales páginas de segunda mano, el peluche CAT ha aparecido con unos precios que rondan desde los 70 euros y algunos rozando incluso los 100. Un mercado donde se ha visto cómo algunos aficionados han estado dispuestos a pagar esas cifras para hacerse con él.

En solo un año, CAT ha alcanzado 1,3 millones de seguidores en Instagram y 1,7 millones en TikTok y se ha consolidado como un fenómeno digital de crecimiento excepcional. Una campaña que pone en el foco el mercado que hay detrás de los productos exclusivos que sacan los clubes deportivos y, en este caso, al Barcelona.