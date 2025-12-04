El Barcelona no quiere otra invasión del Eintracht en el Camp Nou: sólo venderá entradas a sus socios

El FC Barcelona venderá entradas contra el Eintracht de Frankfurt «exclusivamente a socios y socias». En el club catalán no quieren que se repita la invasión blanca vivida en abril de 2022, cuando los aficionados alemanes inundaron las grandas del Camp Nou en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Para evitar que eso ocurra, el Barça ha decidido tomar medidas y ‘expulsar’ al Eintracht de su estadio.

En su comunicado, el Barcelona «informa de que, con motivo del partido correspondiente a la fase de Liga de la UEFA Champions League contra el Eintracht de Frankfurt, que tendrá lugar en el Spotify Camp Nou, el Club destinará todas las localidades disponibles exclusivamente a socios y socias». En 2022, en el choque de Europa League, el Camp Nou parecía el campo del Eintracht, ya que la grada estaba llena mayoritariamente por aficionados visitantes.

El club ha adoptado esta decisión con el único objetivo de velar por la seguridad de sus aficionados y, al mismo tiempo, evitar que se repita el episodio vivido en abril de 2022, cuando una parte mayoritaria del público presente en el Camp Nou no pertenecía a la afición local. Con esta medida, «el Barcelona da prioridad absoluta a los socios, y garantiza que el estadio se convierta en un espacio de celebración y apoyo exclusivo para la afición azulgrana».

Desde este miércoles está abierta la preventa de localidades para socios y socias, pero desde el Barcelona recuerdan que «solo aquellos que acrediten esta condición podrán adquirir entradas para este partido. Esta medida refuerza la apuesta del club por premiar la fidelidad de nuestra masa social y prevenir la reventa y el fraude, con el fin de que las entradas lleguen a la afición azulgrana».

«El éxito de esta operativa pivota en la responsabilidad de todos los compradores. En este sentido, cualquier entrada detectada en poder de una persona seguidora del Eintracht Frankfurt en la zona local será registrada para identificar al socio o socia implicado en la adquisición y posterior venta a la afición rival, ya que pone en riesgo la seguridad y el bienestar del resto de socios, socias y afición del FC Barcelona», asegura el comunicado.

El Barcelona advierte de cara al partido contra el Eintracht que «en caso de que la trazabilidad de la compra y el destino final de las entradas revele una actuación fraudulenta, este hecho se elevará a la Comisión de Disciplina para que adopte las medidas correspondientes contra las personas responsables». Y añade que los precios de las entradas «oscilarán entre 59€ y 199€, sobre los que se aplicará un descuento del 35% (a todos los socios y socias)».

Sobre las medidas de seguridad que se han tomado, el club las enumeró en su comunicado: «Aumento de los dispositivos de seguridad en cada acceso, y en las gradas para gestionar incidentes y, si procede, realizar expulsiones; control nominal y visual de asistentes con simbología o indumentaria del Eintracht Frankfurt para descartar indicios de adquisición ilegal de entradas; coordinación con el Eintracht Frankfurt, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra para impedir el acceso por los alrededores del Spotify Camp Nou a personas aficionadas del equipo rival, disuadiendo la reventa de entradas y análisis diario de las ventas efectuadas con el fin de identificar posibles patrones de venta fraudulenta, tomando en ese caso las medidas necesarias para evitar cualquier vulneración en la seguridad de nuestra afición».