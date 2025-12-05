Gaspart acusa a Tebas de «corrupción moral» por su falsa simpatía hacia el Real Madrid

Joan Gaspart, presidente del FC Barcelona entre los años 2000 y 2003, ha atacado a Javier Tebas por su falsa simpatía hacia el Real Madrid. El mandatario de la Liga no pierde la oportunidad de declararse madridista en sus intervenciones, aunque sus actos digan lo contrario. Gaspart ha aprovechado la última ocasión en la que Tebas se ha autoproclamado aficionado del Real Madrid para definir este hecho como «corrupción moral».

El ex presidente culé ha hecho alusión a una publicación de Javier Tebas en su cuenta de la red social X. Tras la intervención de Florentino Pérez en la Asamblea General Ordinaria del Real Madrid, en la que el presidente merengue no se opuso a la propuesta de un socio que pidió declarar persona non grata a Javier Tebas, el máximo dirigente de la Liga expresó su «tristeza» por los hechos y volvió a presumir de su madridismo «desde los seis años».

Gaspart hizo especial hincapié en una oración del citado mensaje de Tebas. «Fíjese bien en esta frase: ‘El madridismo está en millones de aficionados anónimos que sufren y disfrutan’. ¿Qué está diciendo el señor Tebas? Que él, que es madridista, sufre cuando el Madrid pierde y es feliz cuando el Madrid gana», ha comentado el ex presidente del FC Barcelona. El empresario catalán le ha definido como «hooligan» y ha afirmado que «sólo esta frase le convierte en alguien que no puede ser presidente de la Liga».

Joan Gaspart, que ejerció como vicepresidente de la RFEF entre 2003 y 2017 pese a su reconocido barcelonismo, ha calificado como «corrupción moral» estas declaraciones de Tebas. «Existe la corrupción económica. Yo estoy en contra, porque no te puedes creer lo que no te corresponde. Pero la corrupción moral es más importante casi que la económica. El que dice esto y se atreve a seguir siendo presidente de todo el fútbol español comete corrupción moral», ha declarado el ex presidente del Barça en una entrevista al medio Culemanía.

Gaspart niega el ‘Caso Negreira’ y acusa a Florentino Pérez

Joan Gaspart ha acusado al eterno rival del FC Barcelona de ser el verdadero ‘Negreira’ del fútbol español, después de que Florentino Pérez criticara con dureza los pagos del club blaugrana al vicepresidente arbitral en la última Asamblea General Ordinaria. «El Negreira del fútbol español es el señor Florentino, mejor dicho es el Real Madrid. Desde hace 100 años con el Negreira del fútbol español. El señor Florentino lo es desde hace 25 años», ha proclamado Gaspart.

El ex presidente culé acusa al máximo mandatario del Real Madrid de desviar la atención con sus declaraciones sobre los pagos a Enríquez Negreira. «Habla del Barça y Negreira para disimularlo, para que eso pueda confundir a la gente. Él sabe perfectamente que con el Barça no tiene nada que ver la corrupción que él puede insinuar. En cambio, la del Madrid, son 100 años», ha concluido Joan Gaspart.