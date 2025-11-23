Los compromisarios aprueban un presupuesto récord de 1.248 millones de euros

Los socios compromisarios del Real Madrid aprobaron con una sólida mayoría el presupuesto consolidado de ingresos y gastos y el proyecto de actividades para el ejercicio 2025-2026. Los representantes del club blanco emitieron 1.728 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones para unos presupuestos récord de 1.248 millones de euros. 1741 socios votaron.

El Real Madrid afronta la temporada económica 2025-2026 con la finalización de las últimas actuaciones de la remodelación de su estadio, al tiempo que prevé un aumento significativo de ingresos derivados de la explotación del recinto y de su actividad deportiva y comercial.

Según ha comunicado el Club, durante el próximo ejercicio se completarán los trabajos pendientes del proyecto, entre ellos labores de restauración y actuaciones dirigidas a reducir el nivel sonoro durante los conciertos. A la espera de que se aprueben las condiciones para retomar estos eventos musicales, la entidad anticipa un crecimiento aún mayor en ingresos vinculados a zonas VIP, la experiencia RM Experience y otras actividades comerciales del estadio. Entre los hitos destacados figura la organización de un partido de la NFL, que ha sido todo un éxito dejando en las arcas del club blanco cerca de 10 millones de euros.

En el ámbito internacional, el Real Madrid ha alcanzado las semifinales del Mundial de Clubes FIFA disputado entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025. Debido a la coincidencia con dos ejercicios fiscales, los ingresos y gastos correspondientes a la primera parte del torneo se han imputado a las cuentas de 2024-2025, mientras que los relativos a la segunda mitad se registrarán en el ejercicio 2025-2026.

En el área comercial, el Club prevé seguir incrementando los ingresos por patrocinio y merchandising, impulsados por la proyección internacional del equipo, los éxitos deportivos y la imagen del estadio renovado.

Respecto al plano deportivo, la entidad asegura que continuará reforzando su modelo en fútbol y baloncesto con el objetivo de mantener la senda de éxitos de los últimos años. Para ello, ya ha incorporado nuevos jugadores y un renovado cuerpo técnico.

Todo este crecimiento se sustentará en un modelo económico orientado a la autosostenibilidad, basado en la diversificación de ingresos y el control de costes, con el fin de garantizar la rentabilidad y la solidez financiera necesarias para afrontar futuras inversiones.