El padre de Lamine Yamal la vuelve a liar: provoca y se encara con la afición del Betis en La Cartuja

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, la ha vuelto a liar en un estadio de fútbol. En este caso ha sido en La Cartuja de Sevilla, donde el Barcelona ha jugado este sábado ante el Betis en el encuentro de la 15ª jornada de Liga. Mounir fue al campo para apoyar a su hijo y al Barça y se encaró con los aficionados del Betis, a los que provocó en la grada.

El equipo entrenado por Hansi Flick goleó al Betis por 3-5, pero ya en la primera parte los culés iban ganando con comodidad, yéndose al descanso con una ventaja de 1-4. Y eso que empezaron perdiendo, pero remontaron, algo que le sirvió al padre de Lamine Yamal para hacer su habitual show. El problema es que en esta ocasión lo hizo al lado de unos aficionados que estaban viendo como su equipo iba perdiendo de forma dolorosa.

Así, Mounir se puso a hacer gestos contra los aficionados del Betis, gestos provocativos, formando una pequeña trifulca en una de las gradas del estadio de La Cartuja, en el que juega este año el Betis por las obras en el Benito Villamarín. Por la actitud del padre de Lamine Yamal se originaron momentos de tensión en los que tuvo que intervenir la seguridad privada del estadio, pidiendo a Mounir Nasraoui que se contuviera y guardara las formas. Los aficionados del Betis le recriminaron esos gestos.

No es la primera vez que esto ocurre con el padre de Lamine Yamal, famoso ya por sus innumerables polémicas, por hacerse muy viral a costa de su hijo y por liarla en diferentes espacios, ya sean campos de fútbol o redes sociales. En este caso en Sevilla la lía en las gradas del estadio, como informó la Cadena SER. Mounir es ya habitual de la prensa por su continua aparición en diferentes imágenes o vídeos con su hijo Lamine Yamal, que jugó este encuentro ante el Betis en el que el Barcelona goleó.