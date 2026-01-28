Monchi manda un aviso a Sergio Ramos sobre la compra del Sevilla: «Lo importante no solamente eres tú…»

Sergio Ramos avanza en su objetivo de comprar el Sevilla. El futbolista, aún en activo, ha alcanzado un preacuerdo para la adquisición del club hispalense, como cabeza visible del grupo empresarial Five Eleven Capital. El camero se enfrenta a unos meses de reflexión para estudiar las cuentas del club y decidir si finalmente sigue adelante con su propuesta de 400 millones de euros a la actual propiedad del Sevilla. Monchi, ex director deportivo sevillista, ha advertido a Sergio Ramos sobre este movimiento: «Lo importante no solamente eres tú, si no la gente de la que te rodeas».

Monchi no ha entrado a valorar si nuevo proyecto que lidera el ex jugador de Real Madrid y Sevilla, entre otros, puede ayudar a mejorar la situación institucional y deportiva del club. «Tiene experiencia y, más allá de todo lo que pasó, sé que es sevillista, por eso volvió el año pasado. Si tiene un respaldo accionarial, que para eso hay que comprar acciones, y él quiere dedicarse a ello…», ha analizado el reconocido directivo sobre la posible entrada de Sergio Ramos en la propiedad del Sevilla.

Además de su labor como director deportivo en Sevilla, Roma y Aston Villa, Monchi conoce de cerca lo que significa dirigir un club del fútbol español. El pasado septiembre asumió la presidencia del nuevo club de su ciudad natal, el CD San Fernando 1940; que nació tras la desaparición del San Fernando CD. «No hay ningún presidente que por él solo sea capaz de conseguir nada, ni hundir, ni sacar adelante nada. Lo os proyectos son más de plural que de singular», ha explicado. Sobre el proyecto de Sergio Ramos, Monchi reconoce «no tener idea», pero confía en que «tendrá gente alrededor suya con experiencia y que le ayuden en la gestión».

El ex director deportivo del Sevilla ha incidido en la importancia de rodearse de personas competentes para el buen desempeño del club. «Yo, que soy presidente de un club de fútbol pequeñísimo, me apoyo en gente de marketing, seguridad o prensa. Lo importante no solamente eres tú, es la gente con la que te rodeas. Los proyectos tienen muchos padres, para lo bueno y para lo malo», ha revelado en una de sus intervenciones en el podcast La Tasca.

Monchi y «el ego» de Sergio Ramos

Monchi ha hablado de los posibles motivos que habrían llevado a Sergio Ramos a querer involucrarse en la gestión del Sevilla. «Ha ganado todo lo habido y por haber en el Real Madrid, pero en Sevilla no tuvo la posibilidad porque salió justo antes. A lo mejor tiene esa motivación extra», comenzó. El de San Fernando ha valorado positivamente una cualidad del futbolista: «Es un tipo con un ego grande, dicho de manera positiva, y con mucha fortuna. Igual dice: ‘Oye, pues creo que puedo conseguir hacer un Sevilla campeón’».