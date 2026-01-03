El motivo de fuerza mayor que impediría a Sergio Ramos jugar con el Sevilla si lo compra

Después de dejar el Rayados de Monterrey, el nombre de Sergio Ramos se ha vuelto a asociar al fútbol español… pero no como futbolista. El camero lidera un fuerte grupo de inversores que planea comprar el Sevilla FC. Su oferta es la más cuantiosa y firme hasta el momento, y no se descarta que se den más pasos en un futuro próximo. De materializarse su entrada en la propiedad del club hispalense, Sergio Ramos no podría firmar por ningún club de la Liga.

Pese a que empiece a ‘moverse’ en los despachos, el ex de Real Madrid y Sevilla sigue en activo como futbolista. Su objetivo es regresar al fútbol europeo, y ve con buenos ojos la competición española. Por delante tiene la complicada misión de convencer a Luis de la Fuente de cara al Mundial del próximo verano. Sin embargo, la conocida como ‘ley anti Piqué’ impediría su vuelta a un equipo español en caso de adquirir el Sevilla.

La millonaria intermediación de Gerard Piqué, a través de su empresa Kosmos, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí provocó la inclusión de una clausula que impide a jugadores en activo tener relaciones comerciales con competiciones en las que sea susceptible de participar. Esta norma la recoge tanto el CSD, en su Ley del Deporte del año 2022, como la RFEF en sus estatutos desde febrero de 2025. Por tanto, Sergio Ramos tendría prohibido militar en un club del fútbol profesional español -Primera y Segunda División- si completa su entrada en la propiedad del equipo sevillano.

La disyuntiva a la que se enfrenta Sergio Ramos

El texto de la Ley del Deporte, aprobada el 30 de diciembre de 2022 y que entró en vigor semanas después de la temprana retirada de Gerard Piqué a los 35 años, no deja lugar a la duda. «Para la organización de estas actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal no se podrá establecer relación comercial con un deportista en activo susceptible de participar en las mismas», recoge el artículo 47.

En el caso concreto de Sergio Ramos, el hecho de jugar para un club de Primera o Segunda División chocaría de manera frontal con sus intereses como parte de la directiva del Sevilla, aunque no milite en el club hispalense. Por este motivo, se debatiría entre buscar un equipo en otra gran liga europea o aplazar este movimiento de compra al momento de su retirada. El legendario central dijo adiós al Rayados de Monterrey el pasado mes de diciembre y su principal objetivo es regresar a Europa por motivos deportivos y familiares.