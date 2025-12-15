La despedida de Sergio Ramos de México: jet privado, bolsos de lujo y un brindis personal

Sergio Ramos es uno de los futbolistas más queridos y admirados de la cantera española. Idolatrado por muchos de los fans del Real Madrid, el deportista se fue de nuestro país para probar suerte al otro lado del charco tras su salida del club blanco y su corto regreso al Sevilla, el equipo de su ciudad. Su mudanza fue el resultado de su fichaje por el Rayados de Monterrey, un conjunto en el que él mismo ha reconocido que «no ha cumplido sus objetivos». A pesar de que, bajo su punto de vista, ha sido parte de «un club muy grande y con mucha proyección de cara al futuro».

«Se acaba la experiencia mexicana, hoy nos despedimos de aquí», ha comenzado diciendo en voz en off en un video que ha colgado en su perfil público de Instagram. Ramos ha confesado que lleva «unos días muy nostálgico». Un sentimiento que ha desarrollado, puesto que llegó al país «con mucha ilusión y muchas ganas de triunfar», a pesar de que no ha sido así finalmente. No obstante, ha asegurado que se lleva «una experiencia maravillosa de un país encantador y una gente que le han acogido de maravilla».

Ramos ha puesto el broche de oro a su speech agradeciendo el trato que ha recibido, «el cariño y el respeto que le han mostrado en cada detalle» que han tenido con él. Sin olvidarse de la afición, que siempre ha creído en sus ganas y en su proyecto: «Desde el día que llegué me he sentido arropado y querido». «Gracias por defender el escudo con pasión y estando todos juntos», ha sentenciado. Un discurso que ha rematado exclamando «¡Viva México, cabrones!».

El lujo que envuelve la vida de Sergio Ramos

Durante todo el video, Sergio Ramos no ha parado de presumir de lujos que ha conseguido gracias a su éxito en el futbol y a su visión empresarial. Acompañado en todo momento de su hermano y agente, René Ramos, el de Camas ha mostrado numerosos objetos que dejan en evidencia su alto poder adquisitivo. Sin ir más lejos, el defensa ha abandonado México en un jet privado serigrafiado con la bandera de México y de España en el que le esperaba un suculento manjar del que poder disfrutar durante el trayecto.

El Kelly negro de Sergio Ramos. (Foto: Instagram)

El ex del Real Madrid ha llegado a la terminal privada del aeropuerto de Monterrey ataviado con prendas del más alto lujo. Además del impecable look, compuesto por pantalones de pinzas anchos color camel, una camiseta blanca, una bomber negra y mocasines track oscuros de charol y hebilla dorada, Ramos no ha descuidado los complementos. Si comenzamos por su cabeza, podemos apreciar que la ha cubierto con una gorra negra con un logo blanco y gafas de sol de Prada. Para guardar sus pertenencias más recurrentes, ha seleccionado dos bolsos de lujo de la casa Hermès. Cruzado en el busto, portaba un modelo Kelly Messenger en color negro, cuyo precio rondaría los 15.000 euros. Pero por si uno fuera poco, en la mano sujeta una pieza gris oscuro, también de la firma francesa, que se trata del mismo modelo en versión maxi, perteneciente a la colección Voyager.

El maxi Kelly gris de Sergio Ramos. (Foto: Instagram)

Las reacciones al adiós del futbolista

Como no podía ser de otra manera, el video de Sergio Ramos ha provocado diversas reacciones. «A seguir la historia, campeón», ha escrito el domador de caballos, Santi Serracamps. Kiko Rivera, por su lado, ha comentado varios emoticonos de fuego. «¡Qué grande eres, capitán!», ha apuntado el cantante Sami Duque. El periodista deportivo, Juanfe Sanz, que forma parte del programa El chiringuito de Mega, se ha alegrado y le ha dado la «bienvenida a casa de nuevo». Por el momento, ninguno de sus compañeros ni del Real Madrid ni del Sevilla se han pronunciado sobre su regreso, pero lo cierto es que esta decisión alegrará profundamente a Pilar Rubio, su mujer, que nunca se terminó de adaptar a la vida lejos de España.

¿Volverá el protagonista de estas líneas a Madrid, cumpliendo así los deseos de su esposa o, por el contrario, se instalará en Sevilla, su tierra natal? Para conocer su destino, solo queda esperar.